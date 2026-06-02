Der Halbleiter-Sektor feiert einen Meilenstein. Die Aktie von Micron hat mit einem Kurssprung von über sechs Prozent am Montag die psychologisch wichtige 1.000 Dollar-Marke durchbrochen und bei 1.035,50 Dollar ein neues Rekordhoch erreicht. Kann sich der Trend nun weiter fortsetzen oder ist schon bald das Ende der Fahnenstange erreicht?• Micron profitiert massiv von KI-Speicher und High-Bandwidth-Memory.• Analysten sehen trotz der starken Rally weiteres Kurspotenzial.• Vor den Quartalszahlen am ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär