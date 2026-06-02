Berlin (ots) -Angesichts wiederholter Forderungen aus Politik und Verbänden nach deutlichen Tabaksteuererhöhungen und neuen Verboten für Tabak- und Nikotinprodukte empfiehlt der Bundesverband der Tabakwirtschaft und neuartiger Erzeugnisse (BVTE) eine Versachlichung der Debatte. Die anlässlich des Weltnichtrauchertags am 31. Mai vom Statistischen Bundesamt und dem Bundesinstitut für öffentliche Gesundheit (BIÖG) veröffentlichten Daten zum Rauchen und Nikotinkonsum bei Minderjährigen und jungen Erwachsenen in Deutschland bestätigten insgesamt einen langfristig rückläufigen Trend. Anlass für eine neue Verbotsdebatte böten die Zahlen zum Rauchverhalten nicht."Für einen Überbietungswettbewerb der Verbotsbefürworter fehlt eine belastbare Grundlage", erklärte BVTE-Hauptgeschäftsführer Jan Mücke: "Stattdessen müssen die Zahlen des Bundesinstituts und des Mikrozensus sachlich und ohne Schaum vor dem Mund bewertet werden, um eine echte Stärkung des Jugendschutzes zu erreichen."Die aktuellen Mikrozensus-Daten des Statistischen Bundesamts zeigen einen Rückgang des Raucheranteils unter Minderjährigen (15 bis 17 Jahre) auf 5,0 Prozent im Jahr 2025. Die sogenannte Drogenaffinitätsstudie des BIÖG zeichnet ein ähnliches Bild, auch wenn die ausgewiesene Raucherquote etwas höher liegt: 7,9 Prozent der 12- bis 17-Jährigen gaben hier an, in den letzten 30 Tagen geraucht zu haben (2023: 7,4 Prozent). Einen deutlicheren Anstieg auf 9,6 Prozent registrierte das BIÖG beim Anteil der Minderjährigen, die sich selbst als Raucher einstufen. Dies deutet darauf hin, dass der Begriff "Raucher" von Jugendlichen heute nicht mehr ausschließlich mit dem Konsum von Tabakzigaretten verbunden wird, sondern zunehmend auch E-Zigaretten und andere Nikotinprodukte einschließt.Zusammenfassend stellt die BIÖG-Drogenaffinitätsstudie sowohl für Minderjährige als auch für junge Erwachsene "insgesamt und langfristig" einen "Rückgang des Konsums von Tabak-Zigaretten und anderen Tabak- und nikotinhaltigen Produkten" fest. Das Statistische Bundesamt verzeichnet auch für die Gesamtbevölkerung mit 19,1 Prozent eine im Vergleich zu 2021 nahezu unveränderte Raucherquote."Der reflexartige Ruf nach höheren Steuern und neuer Bevormundung stärkt weder den Jugendschutz noch senkt es die Raucherquote. Gewinner ist der Schwarzmarkt und der Staat verliert die Kontrolle", kritisierte Jan Mücke. Zum Scheitern reiner Verbotsansätze liefert die BIÖG-Studie aktuelle Daten:Obwohl tabakfreie Nikotinbeutel in Deutschland nicht verkauft werden dürfen, konsumierten laut BIÖG 1,9 Prozent der Minderjährigen diese Produkte."Auf dem Schwarzmarkt wird kein Ausweis kontrolliert", warnte BVTE-Hauptgeschäftsführer Mücke: "Wer den Jugendschutz stärken will, muss den illegalen Handel bekämpfen und bestehende Regeln konsequent durchsetzen, statt immer neue Verbote zu fordern."Der BVTE empfiehlt zielgerichtete Kontrollen, regelmäßige Testkäufe und gerade in Wiederholungsfällen harte, abschreckende Strafzahlungen, um den Verkauf an Jugendliche wirksam zu unterbinden. Mit einer Regulierung von Nikotinbeuteln würde der Schwarzmarkt mit den dort erhältlichen verbrauchergefährdenden und besonders jugendaffinen Produkten ausgetrocknet. Erwachsene erhielten eine weitere legale, schadstoffarme Alternative, die eine zusätzliche Option für den Rauchstopp eröffnet.Zur BVTE-Themenseite Jugendschutz mit Faktencheck (https://www.bvte.de/de/themen/jugendschutz)Ansprechpartner für Rückfragen:Bundesverband der Tabakwirtschaft und neuartiger Erzeugnisse (BVTE)Jan MückeHauptgeschäftsführerGeorgenstraße 2510117 BerlinTel. +49 30 88 66 36 - 123presse@bvte.debvte.de | linkedin.de/company/bvteOriginal-Content von: Bundesverband der Tabakwirtschaft und neuartiger Erzeugnisse (BVTE), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/141532/6286556