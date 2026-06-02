Köln (ots) -Vom 6. bis 21. Juni findet die bundesweite Aktion "Deutschland trennt." zum zweiten Mal statt. Mit der Aktion will die Informationsinitiative "Mülltrennung wirkt" der dualen Systeme die Qualität der Mülltrennung in Deutschland verbessern. toom unterstützt die Aktion als Handelspartner.Während des Aktionszeitraums touren 20 gebrandete Aufklärungs-Showtrucks durch Deutschland und veranstalten in den Kommunen 500 Live-Events, die über richtige Mülltrennung aufklären. So wird das Thema Mülltrennung auf direktem Wege an die Endverbraucher:innen kommuniziert. Die Events umfassen Informationen, Mitmach-Aktionen und Gewinnspiele."Korrekte Mülltrennung ist ein zentraler Hebel für eine funktionierende Kreislaufwirtschaft - und genau da sehen wir als Händler unsere Verantwortung. Mit unserer Beteiligung an 'Deutschland trennt.' wollen wir unsere Kundinnen und Kunden dort abholen, wo sie täglich mit Verpackungen in Berührung kommen: beim Einkauf vor Ort", sagt Dominique Rotondi, Geschäftsführer Einkauf und Logistik bei toom Baumarkt und für das Nachhaltigkeitsengagement verantwortlich.Als offizieller Handelspartner der Aktion "Deutschland trennt." ziehen auch überdimensionale XXL-Verpackungen der toom-Blumenerde durch Deutschland. Die Verpackungen im Großformat sorgen bei den Events für viel Aufmerksamkeit. Sie sollen den Verbraucher:innen vor Augen führen, wie wichtig es ist, Verpackungen richtig zu entsorgen, damit die Qualität der Abfälle verbessert wird.Mehr Informationen zu toom: www.toom.deÜber toom:Mit rund 300 Märkten im Portfolio (toom Baumarkt, B1 Discount Baumarkt), 18.000 Beschäftigten und einem Bruttoumsatz von rund 3 Milliarden Euro zählt toom zu den führenden Anbietern der deutschen Baumarktbranche. Das Unternehmen gehört zur REWE Group. Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2025 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von über 96,5 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren rund 380.000 Beschäftigten in 21 europäischen Ländern präsent. +++ Seit 2016 trägt toom das Zertifikat "audit berufundfamilie". Mit dem "audit berufundfamilie", einer Initiative der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung, geht toom als Arbeitgeber zukunftsorientierte Wege und unterstützt seine Mitarbeitenden in unterschiedlichen Lebensphasen und den damit verbundenen Herausforderungen.Pressekontakt:REWE Group, toom Baumarkt GmbH, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,Daria Ezazi, Humboldtstraße 140- 144, 51149 Köln, Tel.:0221-149-6272, Fax: 0221-149-976272, E-Mail:daria.ezazi@rewe-group.comOriginal-Content von: toom Baumarkt GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/60444/6286549