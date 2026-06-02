Linz (www.anleihencheck.de) - Heute tagt die polnische Nationalbank (NBP) über ihren weiteren zinspolitischen Kurs, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Es werde erwartet, dass der Leitzins von 3,75% unverändert bleiben werde. Eine Zinserhöhung werde in naher Zukunft nicht erwartet. Insbesondere die Daten für Mai würden auf einen nachlassenden Preisdruck hindeuten, was den geldpolitischen Spielraum erweitern könnte. Eine endgültige Richtungsentscheidung sei jedoch vertagt worden und dürfte frühestens im Juli fallen, wenn neue Inflationsprognosen vorlägen. Die Inflation liege derzeit bei 3,1% im Mai. Der EUR/PLN (Polnischer Zloty)-Kurs notiere aktuell bei rund 4,2350. (02.06.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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