Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Stockende Verhandlungen im Nahost-Konflikt, gegenseitige Angriffe und steigende Energiepreise haben im gestrigen Tagesverlauf zu einer etwas erhöhten Risikoaversion beigetragen, so die Analysten der Helaba.Am deutschen Aktienmarkt sei es nach einer freundlichen Eröffnung zu tieferen Notierungen gekommen. Auch der Euro habe sich abgeschwächt und die Kurse deutscher Staatsanleihen seien vorübergehend unter Druck geraten, die Renditen entsprechend gestiegen. Inzwischen habe sich die Lage aber wieder etwas beruhigt. Die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran würden offensichtlich fortgesetzt, nachdem US-Präsident Trump eigenen Worten zufolge für eine Deeskalation im Libanon gesorgt habe. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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