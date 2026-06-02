© Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Beata ZawrzelDie Anteile von Microsoft blicken auf eine in den vergangenen Tagen sehr starke Erholung zurück, doch jetzt müssen sich die Bullen bewähren. Microsoft-Aktie meldet sich nach langer Durststrecke zurück Lange war von der Begeisterung für KI-Werte bei Microsoft nichts zu spüren, die Aktie befand sich bereits seit vergangenem Jahr in einem hartnäckigen Abwärtstrend, der sich in den zurückliegenden Wochen und Monaten spürbar beschleunigt hatte. Künstliche Intelligenz, so die zwischenzeitliche Annahme der Anlegerinnen und Anleger, sei für Microsoft kein Rücken-, sondern Gegenwind, da agentische KI sowie vereinfachte Programmiermöglichkeiten das Software-Geschäft bedrohen könnten. Gleichzeitig ist …Den vollständigen Artikel lesen
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