Erfurt (ots) -Im gamifizierten Dialogformat "Die Imposter - Wer lügt?" (hr/WDR/SWR) treten sechs Kinder und Jugendliche zwischen zehn und 15 Jahren in einem spannenden Bluffspiel gegeneinander an. Vier von ihnen teilen eine Gemeinsamkeit, zwei sind heimlich Imposter - und müssen unerkannt bleiben. Ziel ist es, die Täuschung in drei Runden aufzudecken. Moderator Tobias Krell führt durch das Format. Die Premiere ist ab 4. Juni 2026 wöchentlich um 18:00 Uhr als Live-Event auf dem KiKA-YouTube-Kanal, auf kika.de und in der KiKA-App zu sehen und anschließend in der ARD Mediathek abrufbar.Das neue YouTube-Show-Format verbindet Entertainment mit gesellschaftlich relevanten Fragen. Die Teilnehmenden raten und diskutieren gemeinsam, wer die Wahrheit sagt und wer lügt. Über sechs Folgen hinweg stehen jeweils vermeintliche Gemeinsamkeiten im Fokus - etwa Gamer*innen, Swifties, Pferdefans oder Fußballer*innen. Das Format greift gängige Klischees auf, hinterfragt sie und macht Themen wie Identität, Zugehörigkeit und Zusammenhalt für das Publikum erlebbar.Moderiert wird "Die Imposter - Wer lügt?" von Tobias Krell, bekannt als "Checker Tobi" (BR) und als ein Host von "Die beste Klasse Deutschlands" (KiKA). Auch er kennt die Identität der Imposter nicht: Gemeinsam mit allen versucht er, sie in jeder Runde mithilfe neuer Challenges zu entlarven. Das Publikum kann sich live einbringen und im Chat auf kika.de und auf dem KiKA-YouTube-Kanal mitraten.Das Format ist Teil der ARD-Dialog-Aktion "Was Deutschland verbindet", deren Ziel es ist, Menschen mit unterschiedlichsten Hintergründen zusammenzubringen und den gesellschaftlichen Austausch zu fördern."Die Imposter - Wer lügt?" wird von Bavaria Entertainment produziert und ist eine Koproduktion von Hessischem Rundfunk, Westdeutschem Rundfunk und Südwestrundfunk. Verantwortlich in der Redaktion sind Elen Schmidt, Sarah Ben Bornia und Tanja Nadig (hr).Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/6286588