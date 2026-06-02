Gold und Silber befinden sich nach wie vor in einer sehr volatilen Seitwärtsbewegung. "Trendstärke? Fehlanzeige", sagt Markus Bußler. Der wieder schwächere Ölpreis unterstützt zumindest heute eine Gegenbewegung bei den Edelmetallen. Deutlich stärker als Gold und Silber präsentiert sich aktuell Kupfer. Sowohl Goldman Sachs als auch die Citigroup haben ihre Jahresprognose nach oben korrigiert.Richtig rund geht es derzeit bei Northern Star Resources, dem größten an der australischen Börse gelisteteten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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