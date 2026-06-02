Europa startet fester, US-Futures leicht im Minus

Der Dax legt im frühen Handel deutlich zu und bewegt sich klar oberhalb der Marke von 25.000 Punkten. Auch der EuroStoxx 50 startet fester in den Handel. An den US-Märkten deuten die vorbörslichen Indikationen hingegen auf eine leichte Konsolidierung bei Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 hin, nachdem die US-Indizes zuletzt weitere Rekordstände erreicht hatten. In Asien schloss der Nikkei 225 nach den Gewinnen vom Vortag schwächer und gab leicht nach.
Makroökonomischer Überblick
Im Fokus der Anleger stehen weiterhin die geopolitischen Entwicklungen im Nahen Osten. Eine nachhaltige Einigung zwischen den USA und dem Iran bleibt zwar aus, dennoch sorgen die fortgesetzten Gespräche für vorsichtigen Optimismus an den Finanzmärkten. Gleichzeitig bleibt die Lage rund um die Straße von Hormus angespannt. Die Unsicherheit über den Schiffsverkehr in der strategisch wichtigen Region hält die Ölpreise trotz der jüngsten leichten Entspannung auf erhöhtem Niveau.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Auf Unternehmensseite richtet sich der Blick vor allem auf Siemens Energy. Der Energietechnikkonzern übernimmt die nordirische Camlin Group und stärkt damit sein Geschäft rund um Digitalisierung und Netzüberwachung. Die Aktie zeigte sich vorbörslich gefragt.
Ebenfalls im Fokus stehen Salzgitter, nachdem Morgan Stanley das Papier hochgestuft hatte. Die Titel des Stahlkonzerns legten im frühen Handel spürbar zu und profitierten zusätzlich von Hoffnungen auf eine Stabilisierung der europäischen Industriekonjunktur.
Beachtung findet zudem DHL Group. Positive Kommentare aus dem Analystenumfeld sorgten für frische Kauflaune bei dem Logistikkonzern. Anleger setzen darauf, dass sich die Nachfrage im internationalen Frachtgeschäft nach der zuletzt schwächeren Entwicklung wieder belebt. Insgesamt bleibt das Marktumfeld konstruktiv, auch wenn geopolitische Risiken und die hohe Bewertung vieler Tech-Werte die Nervosität an den Börsen hoch halten.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX
|Bull
|UN7EM7
|13,32
|24029,085102 Punkte
|20,01
|Open End
|Fugro N.V.
|Bull
|UN1Z3K
|5,3
|6,264925 EUR
|2,16
|Open End
|DAX
|Bull
|UN7GBX
|7,21
|24646,941835 Punkte
|35,06
|Open End
|Nebius Group N.V.
|Bull
|UN85NW
|8,75
|175,734474 USD
|2,62
|Open End
|DAX
|Bull
|UN8N1Q
|5,79
|24777,020055 Punkte
|43,11
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 02.06.2026; 10:45 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Broadcom Inc.
|Call
|UN02H1
|2,74
|600,00 USD
|4,9
|16.09.2026
|Microsoft Corp.
|Call
|UN3A0H
|7,57
|450,00 USD
|3,4
|15.12.2027
|SAP SE
|Call
|UN64S1
|4,44
|150,00 EUR
|2,83
|15.12.2027
|AMD Inc.
|Call
|UN3XVB
|16,45
|500,00 USD
|1,92
|19.01.2028
|DAX
|Put
|UN64BQ
|8,97
|22800,00 Punkte
|6,67
|18.06.2027
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 02.06.2026; 10:45 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|DAX
|Short
|UN6Z59
|2,12
|26669,303232 Punkte
|15
|Open End
|Nvidia Corp.
|Short
|UN7HSF
|1,13
|246,792884 USD
|10
|Open End
|DAX
|Short
|UN8CDA
|1,27
|25835,823286 Punkte
|30
|Open End
|Alibaba Group Holding Ltd. ADR
|Long
|UN5BTP
|1,21
|109,749655 USD
|8
|Open End
|DAX
|Long
|UN5LGV
|1,31
|24006,277493 Punkte
|25
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 02.06.2026; 10:45 Uhr;
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