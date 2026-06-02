Europa startet fester, US-Futures leicht im Minus

Der Dax legt im frühen Handel deutlich zu und bewegt sich klar oberhalb der Marke von 25.000 Punkten. Auch der EuroStoxx 50 startet fester in den Handel. An den US-Märkten deuten die vorbörslichen Indikationen hingegen auf eine leichte Konsolidierung bei Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 hin, nachdem die US-Indizes zuletzt weitere Rekordstände erreicht hatten. In Asien schloss der Nikkei 225 nach den Gewinnen vom Vortag schwächer und gab leicht nach.

Makroökonomischer Überblick

Im Fokus der Anleger stehen weiterhin die geopolitischen Entwicklungen im Nahen Osten. Eine nachhaltige Einigung zwischen den USA und dem Iran bleibt zwar aus, dennoch sorgen die fortgesetzten Gespräche für vorsichtigen Optimismus an den Finanzmärkten. Gleichzeitig bleibt die Lage rund um die Straße von Hormus angespannt. Die Unsicherheit über den Schiffsverkehr in der strategisch wichtigen Region hält die Ölpreise trotz der jüngsten leichten Entspannung auf erhöhtem Niveau.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Auf Unternehmensseite richtet sich der Blick vor allem auf Siemens Energy. Der Energietechnikkonzern übernimmt die nordirische Camlin Group und stärkt damit sein Geschäft rund um Digitalisierung und Netzüberwachung. Die Aktie zeigte sich vorbörslich gefragt.

Ebenfalls im Fokus stehen Salzgitter, nachdem Morgan Stanley das Papier hochgestuft hatte. Die Titel des Stahlkonzerns legten im frühen Handel spürbar zu und profitierten zusätzlich von Hoffnungen auf eine Stabilisierung der europäischen Industriekonjunktur.

Beachtung findet zudem DHL Group. Positive Kommentare aus dem Analystenumfeld sorgten für frische Kauflaune bei dem Logistikkonzern. Anleger setzen darauf, dass sich die Nachfrage im internationalen Frachtgeschäft nach der zuletzt schwächeren Entwicklung wieder belebt. Insgesamt bleibt das Marktumfeld konstruktiv, auch wenn geopolitische Risiken und die hohe Bewertung vieler Tech-Werte die Nervosität an den Börsen hoch halten.

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Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX Bull UN7EM7 13,32 24029,085102 Punkte 20,01 Open End Fugro N.V. Bull UN1Z3K 5,3 6,264925 EUR 2,16 Open End DAX Bull UN7GBX 7,21 24646,941835 Punkte 35,06 Open End Nebius Group N.V. Bull UN85NW 8,75 175,734474 USD 2,62 Open End DAX Bull UN8N1Q 5,79 24777,020055 Punkte 43,11 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 02.06.2026; 10:45 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Broadcom Inc. Call UN02H1 2,74 600,00 USD 4,9 16.09.2026 Microsoft Corp. Call UN3A0H 7,57 450,00 USD 3,4 15.12.2027 SAP SE Call UN64S1 4,44 150,00 EUR 2,83 15.12.2027 AMD Inc. Call UN3XVB 16,45 500,00 USD 1,92 19.01.2028 DAX Put UN64BQ 8,97 22800,00 Punkte 6,67 18.06.2027

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 02.06.2026; 10:45 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit DAX Short UN6Z59 2,12 26669,303232 Punkte 15 Open End Nvidia Corp. Short UN7HSF 1,13 246,792884 USD 10 Open End DAX Short UN8CDA 1,27 25835,823286 Punkte 30 Open End Alibaba Group Holding Ltd. ADR Long UN5BTP 1,21 109,749655 USD 8 Open End DAX Long UN5LGV 1,31 24006,277493 Punkte 25 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 02.06.2026; 10:45 Uhr;

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