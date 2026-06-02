Die Marvell Technology-Aktie ist am Dienstagmorgen mit einem Kurssprung von +18% einsamer Spitzenreiter im Nasdaq 100 und setzt ihre atemberaubende Kursrallye fort. Innerhalb der letzten drei Monate hat der Chipkonzern seinen Aktienkurs mehr als verdreifacht. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um aus der Aktie auszusteigen oder kann die Rallye noch weitergehen? Rückenwind von Nvidia Bevor ich mich an einer Antwort auf diese Frage versuche, erst noch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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