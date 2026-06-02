München (ots) -Juli Zehs Roman CORPUS DELICTI gehört mit über 1 Million verkaufter Exemplare zu den meistgelesenen deutschen Büchern der Gegenwart. Nun liefert er die Inspiration für einen hochspannenden dramatischen Thriller von Filmemacherin Lena Stahl.Entworfen wird das Bild einer Gesellschaft, in der Gesundheit und Sicherheit für alle größte Priorität haben. Eine Gesellschaft, die sich in ihren Entscheidungen auf die nahtlose Erfassung und Analyse aller Daten verlässt und damit ein System der Unfehlbarkeit schafft. Als ein Mord die Stadt erschüttert, wird genau diese Unfehlbarkeit herausgefordert - denn so zweifelsfrei die DNA den Täter überführt, so unerschütterlich überzeugt ist dessen Schwester von seiner Unschuld. Ein packendes Rätsel, eine faszinierende Welt und ein unerbittlicher Konflikt zwischen gesellschaftlicher Kontrolle und individuellem Streben nach Freiheit.CORPUS DELICTI ist mit Hannah Herzsprung, Damian Hardung, Alexander Fehling, Haley Louise Jones und Christian Friedel in den Hauptrollen herausragend besetzt und vereint Oscar-prämierte Köpfe hinter der Kamera. Großes Kino, das emotional bewegt, aufrüttelt und mit visueller Kraft begeistert!In einer nahen Zukunft repräsentiert die "Methode" eine Gesellschaft, die Gesundheit und maximale Sicherheit für alle verspricht. Das Leben der Wissenschaftlerin Mia Holl (Hannah Herzsprung) ändert sich schlagartig, als ihr Bruder Moritz (Damian Hardung) des Mordes beschuldigt wird. Die Beweise sind erdrückend - und doch ist Mia von seiner Unschuld überzeugt. Ein Widerspruch, der sie zum Handeln zwingt - gegen ein System, das keinen Zweifel zulässt. Doch wem kann sie noch trauen? Ihrer Kollegin Christiane (Haley Louise Jones), dem Anwalt ihres Bruders (Christian Friedel) oder dem charismatischen Journalisten Kramer (Alexander Fehling)? Ihr Kampf um Wahrheit und Gerechtigkeit macht sie selbst zur Gejagten.Für die Verfilmung von CORPUS DELICTI nach ihrem eigenen Drehbuch hat Regisseurin Lena Stahl ("Mein Sohn") ein herausragendes Schauspiel-Ensemble in den Hauptrollen versammelt: Hannah Herzsprung ("15 Jahre", "Babylon Berlin") und Damian Hardung ("Maxton Hall", "Stella. Ein Leben") als Geschwisterpaar sowie in weiteren Rollen Alexander Fehling ("Im Labyrinth des Schweigens", "Gut gegen Nordwind"), Haley Louise Jones ("Liebes Kind", "Sad Jokes") und Christian Friedel ("Zone of Interest", "White Lotus").Neben dem hochkarätigen Cast agiert auch hinter der Kamera ein bemerkenswertes Team: Kameramann Philipp Haberlandt ("Babylon Berlin", "Black Mirror"), Production Designer Christian Goldbeck (Oscar für "Im Westen nichts Neues", "23.000 Leben"), Kostümbildnerin Waris Klampfer ("Mein Sohn", "Zikaden") sowie die Komponisten Volker Bertelmann (Oscar für "Im Westen nichts Neues", Oscar-nominiert für "Konklave") und Lennart Saathoff ("A House of Dynamite").Produziert wurde CORPUS DELICTI von Quirin Berg und Max Wiedemann (Oscar für "Das Leben der Anderen", "Who am I", "Dark",) sowie Laura Mihajlovic von Wiedemann & Berg Film. Der Roman "Corpus Delicti" erscheint als Taschenbuch und eBook im btb Verlag.Gefördert wurde CORPUS DELICTI vom Deutschen Filmförderfonds (DFFF), der Filmförderungsanstalt (FFA), dem Medienboard Berlin-Brandenburg (MBB), dem FilmFernsehFonds Bayern (FFF Bayern) und mit Unterstützung des Production Incentives des Czech Audiovisual Fund.Pressekontakt:Print/Radio/TVAIM - CREATIVE STRATEGIES & VISIONSSimone Bachofner & Lesley MeierTel: 030 / 61 20 30 - 70/ - 65E-Mail: Simone.Bachofner@aim-pr.deLesley.Meier@aim-pr.deOnlineFRANDLY PRFranziska Buchholz, Anne Bombien,Ann-Kathrin ScheffelTel.: 089 - 954 28 28 20E-Mail: presse@frandly-pr.comOriginal-Content von: Wiedemann & Berg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/151427/6286623