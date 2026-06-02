DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
CASTELLUM AB 19/26 MTN XS2049767598 03.06.2026 HZE/EOT
CASTEL.H.FI. 21/29 MTN XS2387052744 03.06.2026 HZE/EOT
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
CASTELLUM AB 19/26 MTN XS2049767598 03.06.2026 HZE/EOT
CASTEL.H.FI. 21/29 MTN XS2387052744 03.06.2026 HZE/EOT
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