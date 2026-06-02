EQS-News: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
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Das US-Wirtschaftsmagazin Forbes hat kürzlich eine neue Liste der wertvollsten Fußballvereine der Welt veröffentlicht. Nach der aktuellen Bewertung ist Borussia Dortmund mit einer Bewertung von 2,2 Milliarden US$ der zweitwertvollste deutsche Verein und belegt international Platz 13 auf der Forbes-Liste. Dies zeigt einmal mehr, dass die BVB-Aktie gemessen an ihrer aktuellen Marktkapitalisierung deutlich unterbewertet ist. Eine Einschätzung, die auch Research-Analysten teilen.
Kontakt:
Dr. Robin Steden
Syndikusrechtsanwalt / Investor Relations
02.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
|Rheinlanddamm 207-209
|44137 Dortmund
|Deutschland
|Telefon:
|+ 49 (0) 231 - 9020-2745
|Fax:
|+ 49 (0) 231 - 9020-852746
|E-Mail:
|aktie@bvb.de
|Internet:
|https://aktie.bvb.de/
|ISIN:
|DE0005493092
|WKN:
|549309
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2337990
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|/ EQS News-Service
2337990 02.06.2026 CET/CEST