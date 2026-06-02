Essen (ots) -Für Pride inspiriert, für jeden Tag gemacht: Primark präsentiert die Pride-Kollektion 2026Der internationale Modehändler Primark präsentiert seine Pride-Kollektion 2026 und bekräftigt damit sein langjähriges Engagement für die LGBTQIA+-Community. Begleitend zur Kollektion spendet das Unternehmen insgesamt 280.000 Euro an LGBTQIA+-Organisationen und Pride-Veranstaltungen in Europa und den USA. In Deutschland unterstützt Primark ruhrPRIDE in Essen mit 10.000 Euro sowie die HOSI Wien in Österreich mit 5.000 Euro.Bereits zum neunten Mal in Folge unterstützt Primark Pride-Initiativen weltweit. Insgesamt hat das Unternehmen bislang rund 1,75 Millionen Euro an LGBTQIA+-Organisationen und -Verbände gespendet.Die neue Pride-Kollektion feiert Individualität, Selbstentfaltung und Vielfalt mit vielseitigen Styles für Damen und Herren sowie passenden Accessoires. Die Kollektion wurde bewusst alltagstauglich gestaltet und ist bereits ab zwei Euro erhältlich.Neben der jährlichen Pride-Kollektion engagiert sich Primark das ganze Jahr über für Inklusion und Chancengleichheit. Dazu gehören interne Mitarbeitendennetzwerke, Partnerschaften mit lokalen Organisationen sowie Bildungs- und Community-Initiativen. Darüber hinaus unterstützt das Unternehmen regelmäßig Pride-Veranstaltungen in den Ländern, in denen Primark vertreten ist."Inklusion ist bei Primark kein Schlagwort, sondern Teil unserer Unternehmenskultur. Sie prägt unser tägliches Handeln - in unseren Stores, in unseren Teams und in den Gemeinschaften, in denen wir tätig sind", sagt Charlie Magadah Williams, Head of Inclusion & Community Impact bei Primark."Wir wissen, dass Pride für jede Person etwas anderes bedeutet. Deshalb haben wir eine Kollektion geschaffen, die vielseitig, persönlich und einfach zu tragen ist. Sie soll Menschen dabei unterstützen, sich selbstbewusst auszudrücken und sich so zu zeigen, wie sie sind."Als Mitglied der LGBTQIA+-Community ist Charlie Magadah Williams besonders stolz auf das langfristige Engagement des Unternehmens: "Unsere Unterstützung reicht weit über die Kollektion hinaus. Durch lokale Pride-Veranstaltungen, langfristige Partnerschaften und die Förderung einer inklusiven Unternehmenskultur schaffen wir Räume, in denen sich Menschen willkommen, wertgeschätzt und gesehen fühlen können."Die Pride-Kollektion 2026 ist in ausgewählten Primark Stores in Deutschland und Österreich erhältlich.Pressekontakt:Karolina KlingenbergLeiterin Unternehmenskommunikation Deutschland & ÖsterreichE-Mail: presse@primark.deOriginal-Content von: Primark, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133647/6286640