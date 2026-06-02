© Foto: Jiri Viehmann - imageBROKER.comNach Monaten der Schwäche meldet sich TeamViewer mit einem zweistelligen Kurssprung in dieser Woche zurück. Was das wallstreetONLINE Forum über das Kurscomeback denkt.Die TeamViewer-Aktie hat sich mit einem kräftigen Kurssprung aus der Deckung gemeldet. Am Montag legte der Titel um rund 11 Prozent zu und schloss bei 6,56 Euro. Am Dienstag setzt sich der Aufwärtstrend mit einem Plus von mehr als 1 Prozent fort. Innerhalb eines Monats haben die Papiere mehr als 30 Prozent hinzugewonnen. Mehr Handelsvolumen, steigende Trendindikatoren und ein nachlassender Druck von Shortsellern sprechen dafür, dass nicht nur kurzfristige Spekulanten zugreifen. Entsprechend positiv ist auch die Stimmung im …Den vollständigen Artikel lesen
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