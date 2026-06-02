Die bAV-Geschäfte laufen nicht überall schlecht, aber die Unterschiede zwischen den Unternehmen sind groß wie lange nicht. Georg Pamboukis schildert, warum Arbeitgeber gerade jetzt in ihre Belegschaften investieren und wo Versicherer noch flexibler werden müssen. Interview mit Georg Pamboukis, Geschäftsführer von GPI-Service-Center | bAV-Konzepte GmbH & Co. KGHerr Pamboukis, wie stark wirkt sich die konjunkturelle Schwäche derzeit auf die bAV und die bKV aus? Die Schwäche ist klar spürbar. Aber ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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