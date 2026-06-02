Weinfelden (ots) -Unter dem Label "Made for Excellence" präsentiert Excellence Cruises an Bord seiner Flussliner Signature-Menüs von Starchefs. Nach Moses Ceylan und Antonio Colaianni konnte Excellence-CEO Stephan Frei nun zwei weitere Köche für das erfolgreiche Foodkonzept gewinnen. Zwei-Sterne-Chef Stefan Heilemann (Widder Restaurant, Zürich) und 15-Punkte-Koch Hugo Miranda (Siemis, Weinfelden) haben exklusiv für die Excellence-Flotte Menüs mit dem Best-of ihrer Küche kreiert."Wir sind stolz, unseren Gästen die ausgezeichneten Menüs dieser beiden Top-Chefs präsentieren zu können", sagt Excellence-CEO Stephan Frei. "Das Menü von Stefan Heile-mann servieren wir im Restaurant Rive auf der Excellence Princess, Hugo Mirandas Menü auf der Excellence Crown." Und das ohne Aufpreis - die Signature-Menüs sind Teil des Premium-Inklusivpakets, das in jedem Flussreise-Arrangement der Schweizer Reederei inkludiert ist.Vorzügliche Küche ist die Paradedisziplin von Excellence Cruises. Seit vielen Jahren heuern Starchefs auf den kleinen Schweizer Grandhotels an, um Gäste mit kulinarischen Cruises zu begeistern. Seit 2012 findet alljährlich im Herbst das Excellence Gourmetfestival auf den Excellence-Flusslinern statt. Mit der Erweiterung des Foodkonzepts "Made for Excellence" auf vier Flusslinern setzt die Schweizer Reederei einen weiteren kulinarischen Glanzpunkt für ihre Gäste.Stefan Heilemann ist seit 2020 Küchenchef im Zürcher Widder Restaurant. Ihm gelang, was er schon 2016 im "Ecco" geschafft hatte: auf Anhieb zwei Sterne. Für seine virtuose Küche verleiht ihm Gault Millau mit 18 Punkten den Ritterschlag und kürt ihn 2021 zum Koch des Jahres. "Er war noch nie so gut wie dieses Jahr: souverän, abgeklärt, fehlerfrei. Sein vegetarisches Menü ist genauso brillant wie der klassische Viergänger", heisst es im Guide. "Meine Küche ist leicht und frisch - viel Kräuter, viel Limette und Schärfe. Das mit der französischen Küche zu verbinden, ist für mich das Grösste", sagt Stefan Heilemann.Hugo Miranda zelebriert in seiner Küche das feine Spiel mit Kontrasten. Seine Gerichte schlagen eine elegante Brücke zwischen seiner portugiesischen Heimat, französischer Klassik, regionalen Produkten und weltoffenen Akzenten. Auch sein vegetarisches Menü glänzt mit Fantasie und Präzision. "Sogar der Kopfsalat ist eine Offenbarung", jubelt Gault Millau. "Schwer zu sagen, was uns an Hugo Mirandas Küche mehr imponiert: die technische Präzision oder die Sorgfalt bei der Präsentation. Beides bewegt sich auf bemerkenswert hohem Niveau." Mit diesem Lob würdigt Gault Millau Chef Hugo im Mai 2025 als Koch des Monats und erhöht auf 15 Punkte.Exklusiv für Excellence-Gäste haben vier Spitzenchefs Menüs mit dem Best-of ihrer Küche kreiert.STEFAN HEILEMANN - Excellence Princess"Souverän, abgeklärt, fehlerfrei. Sein vegetarisches Menü ist genauso brillant wie der klassische Viergänger." (Gault Millau)HUGO MIRANDA - Excellence Crown"Schwer zu sagen, was uns an Hugo Mirandas Küche mehr imponiert: die technische Präzision oder die Sorgfalt bei der Präsentation." (Gault Millau)MOSES CEYLAN - Excellence EmpressEin Ausnahmekoch, "der auf berührende Art und Weise seine eigene Geschichte mit der Aromenwelt der Levante-Küche verbindet". (Gault Millau)ANTONIO COLAIANNI - Excellence CountessFür viele der beste Koch der Cucina Italiana in der Schweiz. "Seine Klassiker wie das Vitello tonnato sind konstante Garanten des Glücks." (Gault Millau)INFOS & LINKSVideo-URLs zum Einbetten- Stefan Heilemann kurz: https://youtu.be/u5QCLPS-AfA- Stefan Heilemann lang: https://youtu.be/2zRTZKuTuuU- Hugo Miranda kurz: https://youtu.be/Vese5qBxqhE- Hugo Miranda lang: https://youtu.be/q0WwfkKDTI4Onlineversion dieser Medienmitteilung (https://excellence.ch/ueber-uns/medien/made-for-excellence-heilemann-miranda)Pressekontakt:Bild- und Videodaten für Medienschaffende:T +41 71 626 85 85, ahoi@excellence.chMedienkontaktStephan Frei, CEO Excellence Cruises,CH-8570 Weinfelden, T +41 71 626 85 85Original-Content von: Excellence Cruises, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100018141/100940435