Die tschechische Industrieholding CSG hat ihre Beteiligung an der Spezialchemiefirma Alzchem auf rund 20 Prozent erhöht. Die Alzchem-Aktie legt deutlich zu. Die Czechoslovak Group (CSG) hat ihre Beteiligung an der Alzchem Group weiter aufgestockt. Laut einer Unternehmensmitteilung hält die tschechische Industrieholding über ihre Tochtergesellschaft Staluna Trade derzeit knapp 9,9 Prozent der Stimmrechte. Zusätzlich habe die CSG Finanzinstrumente aufgebaut (Total Return Swaps), die sich auf weitere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Euro am Sonntag