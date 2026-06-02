Nürnberg (ots) -Die Bundesagentur für Arbeit (BA) veranstaltet auch in diesem Jahr gemeinsam mit Bund, Ländern, Wirtschaft und Gewerkschaften den "Sommer der Berufsausbildung". Als Teil der Allianz für Aus- und Weiterbildung will sie junge Menschen für eine Berufsausbildung begeistern und sie mit Betrieben zusammenbringen, die Auszubildende suchen.Um dieses Ziel zu erreichen, finden von Juni bis Oktober bundesweit zahlreiche Veranstaltungen statt, darunter Ausbildungsmessen und Berufsorientierungsveranstaltungen. Informationen auf Social Media für Jugendliche, Eltern und Betriebe rund um das Thema AusbildungKLARMACHEN ergänzen das Angebot. Angesichts des Fachkräftemangels in zahlreichen Branchen ist es von großer Bedeutung, Jugendliche über die Vorteile einer beruflichen Ausbildung aufzuklären und für diese zu gewinnen. Daher will die BA Betriebe und Auszubildende zusammenbringen und jungen Menschen den Weg zu einem qualifizierten Berufsabschluss ebnen. Eine Ausbildung ist und bleibt ein wesentlicher Baustein zur Fachkräftesicherung für Unternehmen.Mit einer Ausbildung in die Sommerferien starten und die eigene Zukunft sichernDamit sich Schülerinnen und Schüler rechtzeitig vor den Sommerferien einen Ausbildungsplatz sichern können, informieren die Allianzpartner im Rahmen der Aktionsmonate über offene Ausbildungsstellen und Fördermöglichkeiten während der Ausbildung. Eine Ausbildung bietet viele Vorteile und eröffnet Karrierechancen. So erwerben Auszubildende im Betrieb praktische Fähigkeiten und Erfahrungen, die sie auf ihrem zukünftigen Berufsweg nutzen können. Eine betriebliche Ausbildung sichert auch die Zukunft junger Menschen. Mit einem Abschluss in der Tasche haben sie nach der Ausbildung gute Chancen auf eine Festanstellung im Betrieb. Zusätzlich sind Menschen mit einem Berufsabschluss deutlich seltener arbeitslos.Die beliebtesten Ausbildungsberufe und die besten Chancen für junge MenschenBei der Auswahl eines Ausbildungsberufs lohnt sich ein Blick auf Angebot und Nachfrage am Ausbildungsmarkt. Sehr gute Chancen auf einen Ausbildungsplatz gibt es in vielen Handwerksberufen, in der Herstellung und im Verkauf von Lebensmitteln oder in Bauberufen. Auch im Verkauf, in der Lagerlogistik, in der Gastronomie oder in Metall- und Elektroberufen gibt es mehr gemeldete Ausbildungsstellen als gemeldete Bewerberinnen und Bewerber. Ein erster Schritt könnte ein Praktikum zum gegenseitigen Kennenlernen und unverbindlichem Ausprobieren sein.Die Berufsberatung der BA berät vor Ort individuell und kostenlos zu den beruflichen Möglichkeiten und hilft bei der Ausbildungssuche.Zur Webseite der Allianz für Aus- und Weiterbildung: https://www.aus-und-weiterbildungsallianz.de/Folgen Sie der Bundesagentur für Arbeit auf den Social-Media-Kanälen:Facebook (https://www.facebook.com/bundesagenturfuerarbeit) | Instagram (https://www.instagram.com/bundesagenturfuerarbeit/) | kununu | LinkedIn (https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQGRSgDTMIEI1gAAAXw73hKw_aBh34E5wtpEzfFenuAHuqQrPYD56LxjNOv7rOUuTAk2dTznz60KmyS0qaplaZ0XNjEKbYvWr3B6H71wQM5IMv1NnUpP7Qh2YV5UUlXm6v8tbCs=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fbundesagentur-fuer-arbeit) | YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCAqWLJfbZCzDhBo9i4xGDtQ)Pressekontakt:Bundesagentur für ArbeitPresseteamRegensburger Strasse 104D-90478 NürnbergE-Mail: zentrale.presse@arbeitsagentur.deTel.: 0911/179-2217Fax: 0911/179-1487Original-Content von: Bundesagentur für Arbeit (BA), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6776/6286682