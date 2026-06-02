Frankfurt am Main (ots) -Schon immer war Jazz ein Mittel kulturellen Austauschs innerhalb einer Gesellschaft. In der Saison 2026/27 nimmt die hr-Bigband das Publikum unter anderem zu einer gemeinsamen Reise zu diesen Anfängen des Jazz mit, in denen der Freiheitsbegriff vor allem in der Musik neu verhandelt wurde. In der 65 Konzerte und zahlreiche Musikvermittlungsangebote umfassenden Spielzeit lädt sie wieder hochkarätige Künstlerinnen und Künstler wie Isaiah Collier, Bill Frisell, Cécile McLorin Salvant und das norwegische Trio Rymden zu sich ein. Das 57. Deutsche Jazzfestival Frankfurt bestreitet die hr-Bigband mit dem bekannten hessischen Gitarristen, dem Rodgau-Monotones-Mitglied Ali Neander, sowie der aufstrebenden, mehrfach ausgezeichneten Saxofonistin Emma Rawicz.Jazz als Soundtrack der Demokratie"Jazz ist heutzutage mehr denn je eine offene Kunst- und Musikform, die sich aus vielen Quellen speist und einer stetigen Neudefinition durch ihre Akteure unterliegt. Im Programm möchten wir sichtbar machen, wie breit das Spektrum der Musik sein kann und welch vielfältige Einflüsse in ihr spürbar sind", sagt Orchestermanager und Programmgestalter Olaf Stötzler zur anstehenden Konzertsaison der hr-Bigband 2026/27.In den Neunzigern stellte das Esbjörn-Svensson-Trio die Jazzwelt auf den Kopf. Nach dem tragischen Tod des Namensgebers im Jahr 2008 ist Rymden nun die Neuauflage des Trios, bestehend aus den zwei Ursprungsmitgliedern Dan Berglund und Magnus Öström sowie ergänzt durch Bugge Wesseltoft. Sie krempeln den Sound des Klaviertrios um, bereichert durch den Griff in die elektronische Trickkiste. Ihr Debüt mit der hr-Bigband verspricht einen fruchtbaren Austausch zwischen Spannung und Erlösung, zwischen Improvisation und dem Klang großer Bilder.Schon immer waren Jazzsessions Räume für kulturellen Austausch, Jazz stand und steht wie keine andere Musikrichtung für Freiheit. Das beliebte Gesprächskonzert "Spotlight Jazz" wird unter dem Titel "Jazz - Soundtrack of Democracy" mit Ed Partyka die individuelle Ausdruckskraft des Jazz erkunden, der seit jeher eine politische Botschaft hatte. An diesem Abend erfährt das Publikum noch mehr über die wechselseitige Beziehung von Jazz und Demokratie.Nachdem die hr-Bigband in der vergangenen Woche den 100. Geburtstag von Miles Davis gefeiert hat, ehrt sie in ihrer nächsten Spielzeit den 100. von John Coltrane mit dem jungen Saxofonisten Isaiah Collier aus Chicago. Das Publikum kann sich darauf freuen, an dem Abend unter anderem Coltranes Meisterwerk "A Love Supreme" in der Version des erst vor kurzem verstorbenen ehemaligen Chefdirigenten Jim McNeely zu erleben.Alicia Olatuja war schon einmal mit Billy Childs zu Gast bei der hr-Bigband; nun steht sie solo mit der Band auf der Bühne. Die Sängerin, deren Durchbruch ihr Auftritt bei der zweiten Amtseinführung von Barack Obama war, verzaubert nun mit ihrer sowohl zart als auch kraftvoll klingenden Stimme das Publikum.Eine kleine Tournee verspricht die Zusammenarbeit der hr-Bigband mit dem Rundfunkchor des Bayerischen Rundfunks. Beide Ensembles bringen mit den "Sacred Concerts" das in seinen Augen wichtigste Werk von Duke Ellington auf die Bühne und laden zu Konzerten in Alzenau, Frankfurt und München.Eine neue Möglichkeit, die New Yorker Saxofonistin Lakecia Benjamin mit Wurzeln im Soul und Rhythm'n'Blues in Frankfurt und Darmstadt zu erleben, bietet sich im April 2027. Ihr geplantes Konzert im Dezember 2025 musste leider krankheitsbedingt abgesagt werden.Außerdem bereichern der Vibrafonist Joel Ross, die Singer/Songwriterin Becca Stevens sowie der aufstrebende Saxofonist Jakob Manz die nächste Konzertsaison 2026/27.Beim Kronberg Festival wird die hr-Bigband ebenso vertreten sein, wie traditionell bei der Jazz Matinee des Rheingau Musik Festivals. Außerdem veranstaltet sie wieder ihr beliebtes Konzertformat "Pop goes Big" in der Frankfurter Batschkapp.Die Konzerte mit Composer in Residence Darcy James Argue"Wir haben den Vertrag mit Darcy James Argue um weitere zwei Jahre verlängert und freuen uns sehr, die sehr fruchtbare Zusammenarbeit mit unserem Composer in Residence weiterführen zu können", sagt Orchestermanager Olaf Stötzler.Eines seiner nächsten Konzertprojekte wird der Kanadier im Mai 2027 in der Alten Oper Frankfurt präsentieren. Diesmal ist die mit drei Grammys ausgezeichnete Sängerin Cécile McLorin Salvant zu Gast. Sie und Argue sind musikalisch enge Vertraute und haben schon mehrfach miteinander gearbeitet: "Jeder weiß, dass Cécile über jene wundersame Stimme verfügt, wie sie nur einmal in einer Generation vorkommt, doch was mich noch mehr beeindruckt, ist die Tiefe ihrer musikalischen Intelligenz, die Authentizität ihrer interpretatorischen Vision und ihre Fähigkeit, einen jeden Abend aufs Neue zu überraschen", so Argue über sie.Mit Bill Frisell persönlich hat Darcy James Argue noch nie zusammengearbeitet, obwohl er bereits dessen Musik für andere Projekte arrangiert hat. Er freut sich außerordentlich auf die gemeinsame Zeit: "Bill Frisells Klang ist sofort unverkennbar: Man muss nur eine einzige Note hören, und schon weiß man genau, wer das ist. Er ist einer meiner größten Helden als Komponist: Ich habe seine Musik zum ersten Mal in einem prägenden Alter gehört - sein Album "This Land" aus dem Jahr 1994 hat mich völlig umgehauen. Ich freue mich riesig darauf, einige meiner Lieblingskompositionen aus seinem phänomenalen Gesamtwerk zu arrangieren." Frisell gilt als einer der stilprägendsten und individuellsten Gitarristen der Jazzgeschichte und Argue hat die Fähigkeit, außerhalb althergebrachter Kategorien zu denken und die musikalische Essenz der Solisten in seinen Arrangements zu veredeln.Ein außergewöhnliches Zusammentreffen wird es mit dem "Artist in Residence" des hr-Sinfonieorchesters geben: Der Pianist Kirill Gerstein ist begeisterter Jazzinterpret und wird gemeinsam mit der hr-Bigband die selten gespielte Original-Version von Gershwins legendärer "Rhapsody in Blue" neu präsentieren. Im zweiten Teil des Abends stellt er sich unter der Leitung von Darcy James Argue dem Modern Jazz unter anderem von Chick Corea in neuen Arrangements von Makoto Ozone.Kurt Elling und die hr-Bigband beim Europa Open AirAm 20. August eröffnet die hr-Bigband an der Weseler Werft in Frankfurt beim Europa Open Air wie gewohnt ihre Konzertsaison. Ganz besonders freut sich die Band auf den Bariton der US-amerikanischen Jazz-Szene: Kurt Elling. Der Sänger und mehrfache Grammy-Gewinner gilt als einer der besten Interpreten klassischer Jazzstandards. Er verfügt über ein weites künstlerisches Spektrum von Bebop bis Blues, und das Publikum wird einen weltbekannten Künstler erleben, dessen Stimme bei aller musikalischer Artistik immer freundschaftlich vertraut klingt.Die hr-Bigband beim 57. Deutschen Jazzfestival FrankfurtDen ersten Festivalabend eröffnet die hr-Bigband mit der Frankfurter Gitarrenlegende Ali Neander im hr-Sendesaal. Als Mitglied der seit den 1970er Jahren weit über die Grenzen Hessens hinweg bekannten Band Rodgau Monotones, ist Neander heute ein vielfach bewunderter Blues-, Rock- und Fusiongitarrist. Jetzt feiert er sein Bigband-Debüt. Mit ihm wird die hr-Bigband zusätzlich noch in Aschaffenburg und Rüsselsheim gastieren.Am Festivalsamstag bekommt die Tenorsaxophonistin Emma Rawicz eine "Carte Blanche". Zusammen mit Gitarrist Reinier Baas und der Sängerin Aitzi Cofré Real hat die mit zahlreichen Preisen ausgezeichnete Britin ein ganz neues Programm dabei, das sie mit der hr-Bigband auf die Bühne bringen wird.Kooperations-Masterstudiengang "Bigband" mit der HfMDK FrankfurtIm vielbeachteten und erfolgreichen Studiengang "Bigband", der im Oktober 2022 startete, erarbeiten die Studierenden der Frankfurter Hochschule in mehrwöchigen Arbeitsphasen zusammen mit der hr-Bigband reizvolle Projekte. Dieses Jahr sind der ehemalige Chefdirigent der hr-Bigband, Jörg Achim Keller, sowie der ehemalige Chefdirigent der NDR Bigband, Geir Lysne, eingeladen, mit den Studierenden und der hr-Bigband Aufnahmen, Workshops und Konzerte zu gestalten.Angebote für Kinder, Jugendliche und FamilienWie im vergangenen Jahr startet die hr-Bigband ihre Saison mit einer großen Hessen-Schultour, bei der sie mit neun exklusiven Konzerten die hessischen Schülerinnen und Schüler aus den Sommerferien holen wird. Außerdem gibt es wie gehabt die beliebten Angebote vom Probenbesuch über Familienkonzerte bis hin zum "Soundcheck" für Schulklassen und "Hast du Töne?" zum Instrumente kennenlernen im hr-Sendesaal.Mehr als erfolgreich gestartet ist das Format "Konzert statt Schule". In vier speziell für verschiedene Altersstufen ausgerichteten Konzerten unter dem Motto "Jazz went up the river" wird der Jazz, seine Geschichte und Wirkung anschaulich erklärt.Am ersten Advent heißt es wieder "S(w)inging Christmas für Kids" im hr-Sendesaal: Kinder im Grundschulalter sind eingeladen, sich mit einer Combo der hr-Bigband in Weihnachtsstimmung zu bringen. Zusammen mit dem Entertainer, Schauspieler und Moderator Klaus Krückemeyer sowie der Sängerin Stefanie Köhm darf kräftig mitgesungen, -getanzt und -geswingt werden! Das Familienkonzert steht diesmal unter dem besonderen Titel "Comicfilm-Hits für Kinder", da treffen die jungen Zuhörerinnen und Zuhörer auf Pinocchio und Pocahontas sowie Mowgli und Meerjungfrauen.Konzerte in Hessen und auf allen KanälenDie Konzerte der Saison 2026/27 führen die hr-Bigband in zahlreiche Städte in Hessen, aber auch zum Musikfest Bremen, ins Prinzregentheater München, ins Stadttheater Aschaffenburg und in die Philharmonie Essen. Zahlreiche Auftritte gibt es als Live-Übertragung und Aufzeichnung in hr2-kultur sowie im Video-Livestream auf YouTube, hr-bigband.de, Arte Concert und der ARD Mediathek.Tickets und Abonnements 2026/27Der Vorverkauf für Einzelkarten und Abonnements beginnt ab sofort. Das Konzertprogramm 2026/27 gibt es ebenfalls ab sofort als digitales Konzertmagazin auf www.hr-bigband.de inklusive Hörproben, Videos, Ticketlinks und Hintergrundinfos zu den Künstlerinnen und Künstlern. Zudem ist an allen gewohnten Auslagestellen sowie bei den Konzerten und im hr-Ticketcenter ein gedrucktes Saison-Leporello 2026/27 zu finden. Als PDF kann es auf der Website heruntergeladen werden. Die Wahl-Abonnements und Ticket-Pakete mit drei, fünf oder sieben Konzerten mit bis zu 35 Prozent Ersparnis sowie die Einzeltickets können auf www.hr-ticketcenter.de und telefonisch unter 069/155-4111 oder -2000 gekauft werden.Alle Pressefotos für die Konzertsaison 2026/27 der hr-Bigband finden Sie hier zum Download: www.hr.de/presse/fotos-und-logos/hr-bigband/index.htmlWeitere Informationen:www.hr-bigband.dewww.facebook.com/hrbigbandwww.youtube.com/hrbigbandZur hr-PresseseitePressekontakt:PressereferentinIsabel SchadTel.: 069 155 6823E-Mail: isabel.schad@hr.deHERAUSGEBERHessischer RundfunkKommunikationTel.: 069 155 3500E-Mail: kommunikation@hr.deOriginal-Content von: HR Hessischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177784/6286680