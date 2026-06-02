Bitcoin unter 70.000 Dollar - und die Panikverkäufer machen wieder ihren Job. Doch wer den Kryptomarkt kennt, weiß: Genau in solchen Momenten wird das Geld verteilt. Die Frage ist nur - sind Sie vorbereitet?Zum Wochenstart rutschte der Bitcoin erstmals seit Mitte April unter 72.000 Dollar - und fiel seitdem weiter. Für zusätzlichen Druck sorgte ausgerechnet Michael Saylor: Sein Unternehmen Strategy veräußerte zwischen dem 26. und 31. Mai insgesamt 32 Bitcoin - erst das zweite Mal in der Firmengeschichte. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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