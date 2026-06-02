Hamburg (ots) -Ein ungewöhnliches Familienkomplott, verdeckte Identitäten und überraschende Wendungen - das sind die Zutaten des neuen "Nord bei Nordwest"-Films "Zimtschwestern" (Arbeitstitel), der derzeit im Auftrag von ARD Degeto Film und NDR für die ARD auf Fehmarn sowie in Hamburg und Umgebung entsteht.Neben Hinnerk Schönemann (Hauke Jacobs), Jana Klinge (Hannah Wagner) und Marleen Lohse (Jule Christiansen) sind in den Episoden-Hauptrollen Mikke Rasch (Luka Neidhardt), Ella Gaiser (Trine Neidhardt), Valerie Neuenfels (Fine Federholz), Catherine Bode (Line Otterbach) und Marie Anne Fliegel (Adelheid Dettmers) zu sehen. Das Buch stammt von Niels Holle, Regie führt Hinnerk Schönemann. "Nord bei Nordwest - Zimtschwestern" wird voraussichtlich im Herbst 2027 in der ARD Mediathek und im Ersten ausgestrahlt.Zum Inhalt:Als Jule von einer Fortbildung wiederkehrt, muss sie feststellen, dass in der Tierarztpraxis eingebrochen wurde. Und nicht nur das: Der Einbrecher ist auch kein Unbekannter für sie. Es handelt sich um Luka Neidhardt, den Sohn ihrer alten Freundin Trine, die mittlerweile mit den beiden überzeugten Feministinnen Fine Federholz und Line Otterbach in Schwanitz die Bäckerei "Zimtschwestern" betreibt. Noch am selben Tag wird Trine ermordet aufgefunden. Hatte Luka etwas damit zu tun? Oder steht die Tat mit einer unbezahlten Zahnarztrechnung in Zusammenhang? Oder gar mit einem alten, sehr wertvollen expressionistischen Gemälde, das sich seit Jahrzehnten im Besitz der betagten Schwanitzerin Adelheid Dettmers befindet? Bei ihren Ermittlungen stoßen Jule, Hauke und Hannah schließlich darauf, dass nicht nur Adelheid ein Geheimnis hat, sondern auch mindestens eine der verbliebenen Zimtschwestern ...Neben den Genannten spielen außerdem das "Nord bei Nordwest"-Ensemble mit Cem Ali Gültekin (Mehmet Ösker), Stephan A. Tölle (Herr Töteberg), Regine Hentschel (Frau Bleckmann) und Joshy Peters (Puttkammer) mit. Darüber hinaus Julius Feldmeier (Viktor Hannemann), Mikke Rasch (Luka Neidhardt), Marie Anne Fliegel (Adelheid Dettmers), Jörn Knebel (Ingo Wiese), Lotta Paulina (Iris Rosenthal), Ella Gaiser (Trine Neidhardt), Kathrin Wehlisch (Lulu Brüning) und weitere dabei.Produzent ist Seth Hollinderbäumer (triple pictures), Produktionsleitung: Markus Kadl, Herstellungsleitung: Kirsten Frehse (Degeto). Die Redaktion haben Donald Kraemer (NDR) und Katja Kirchen (ARD Degeto Film).Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR / Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/69086/6286691