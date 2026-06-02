Signal, eine der sichersten Messaging-Apps der Welt, steht seit Monaten im Visier von Cyberkriminellen. Nachdem die Hacker:innen zuletzt versucht hatten, sich Zugriff auf Signal-Konten zu ergaunern, haben sie es jetzt auf Chat-Backups abgesehen. Dank einer wirksamen Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gilt Signal als eine der sichersten Messaging-Apps der Welt und wird vor allem von Politiker:innen, Militärs und Journalist:innen genutzt. Entsprechend wertvoll ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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