München (ots) -Harpunenmord, Drogenschmuggel, FBI-Ermittlungen und das Zuständigkeitsgerangel mit der Kripo sorgen für eine steife Brise: Am 27. Mai haben die Dreharbeiten zur 5. Staffel der "WaPo Duisburg" in Duisburg, Leverkusen, Mondorf, Köln und Umgebung begonnen. Als Teamassistentin Samira "Sam" Leka ist Altine Emini (ausgezeichnet mit dem Grimme-Preis für "Player of Ibiza") neu an Bord. Im Rahmen des Regie-Mentoring-Programms des ARD-Vorabendprogramms übernimmt zudem die Nachwuchsregisseurin Jessica Hober die Inszenierung zweier Folgen.Im größten Binnenhafen der Welt nimmt die Wasserschutzpolizei wieder Kurs auf Duisburgs Verbrecherszene. Denn zu Wasser und auch zu Land, wo Gerhard Jäger (Markus John), Klara Proske (Bianca Nawrath) und Bootsführer Mark Neumann (Timmi Trinks) zum Leidwesen der Kripo ebenfalls ermitteln, ist wieder jede Menge los. Eine Leiche mit einer Harpune im Rücken treibt im Rhein, eine Taucherin wird vermisst, Brückenspringer halten das Team auf Trab und dann ermittelt auch noch das FBI im Revier der WaPo. Zudem müssen die Wogen zwischen Kripo und WaPo geglättet werden, nachdem sich Kriminalhauptkommissar Carsten Heinrich (Stefko Hanushevsky) dieses Mal ganz offiziell über die heimlichen Ermittlungen hinter seinem Rücken beschwert hat. Währenddessen sucht WaPo-Chefin Maria Kruppka (Karen Böhne) dringend eine Neubesetzung der Teamassistenz, seit Lena Preser ihren Job beim BKA in Berlin angetreten hat. Dabei fällt ihr im wahrsten Sinne des Wortes die Decke auf den Kopf: Die Wache braucht dringend eine Renovierung, der Lack ist ab! Bevor noch mehr Putz in Kruppkas Tee rieselt, organisiert sie kurzerhand selbst Hilfe über ein Kleinanzeigenportal und wird fündig: Sam Leka (Altine Emini) ist nicht nur eine begabte Hobby-Handwerkerin, sondern auch eine IT-Wunderwaffe. Kaum auf der Wache angekommen, greift sie dem WaPo-Team erfolgreich unter die Arme und trägt direkt zur Lösung des Falles bei. Chefin Kruppka zögert nicht lange und bietet Sam die Stelle als neue Teamassistentin an.Schauspielerin Altine Emini, die mit ihrer Familie aus dem Kosovo geflohen und in Duisburg aufgewachsen ist, freut sich auf den Facettenreichtum ihrer Rolle: "Sam beißt sich mit ihren Fähigkeiten durchs Leben. Halb Straße, halb Schule - für mich macht dieser Mix genau den Reiz der Rolle aus, da ich es toll finde, diesen manchmal vergessenen Teil unserer Gesellschaft zu repräsentieren. Sie ist eine Frauenfigur, die unabhängig agiert, ein IT-Ass und immer für eine Überraschung gut. Ich habe auch zu Duisburg einen ganz besonderen Bezug: Dort bin ich aufgewachsen."In der 4. Staffel der "WaPo Duisburg" sorgte die Truppe nicht nur für brillante Ermittlungsergebnisse, sondern auch für eine großartige Reichweite beim ARD-Publikum: Mehr als 2,3 Millionen Zuschauer:innen (13,6 Prozent Marktanteil) verfolgten im Schnitt die acht Folgen."WaPo Duisburg" ist eine Produktion der Warner Bros. ITVP Deutschland GmbH (Produzentin Hanna V. Kienbaum, Producerin Marie Petershagen), im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Die Redaktion verantworten Elke Kimmlinger und Abdullah Erdogan (beide WDR). Regie führen Jurij Neumann, Kerstin Schefberger und Jessica Hober. Die Drehbücher stammen von Arne Ahrens, Julia Drache, Iris Kobler und Stefan Scheich.Das Drehstartfoto erhalten akkreditierte Journalist:innen unter www.ard-foto.de.Pressekontakt:Mirja Bauer, ARD-Programmdirektion/ Presse und MultiplikatorenkommunikationTel.: 089/558944-865, E-Mail: Mirja.Bauer@ard.deUlrike M. Schlie, Picture Puzzle Medien,Tel.: 0221/5000 3912, E-Mail: presse@picturepuzzlemedien.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6286707