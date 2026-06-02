Zahlreiche Instagram-Konten sind Ziel von Hackerangriffen geworden. Statt sich mit Trojanern und Co. Zugriff zu verschaffen, mussten die Angreifer:innen aber lediglich Metas KI um Hilfe bitten. Wie sie mit der Künstlichen Intelligenz die Konten kapern konnten. Im März 2026 hat Meta eine große Neuerung angekündigt. Auf Facebook und Instagram wurde ein KI-Support ausgerollt. Das Versprechen: Rund um die Uhr Hilfe bei bestimmten Account-Problemen wie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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