Zürich (www.anleihencheck.de) - "Die Inflation in der Eurozone steigt, was die Erwartungen an eine EZB-Zinserhöhung im Juni verstärkt. Der jüngste Rückgang der Ölpreise konnte aber einen weiteren Inflationsanstieg begrenzen. Ein schwaches Wachstum und moderate Lohnentwicklungen verringern die längerfristigen Inflationsrisiken. Das deutet darauf hin, dass es lediglich eine einmalige Zinserhöhung um 25 Basispunkte geben wird", meint David Kohl, Chief Economist bei Julius Bär. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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