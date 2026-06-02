Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Reserve Bank of India (RBI) wird in dieser Woche ihre geldpolitische Sitzung abhalten, so die Analysten von Postbank Research.Da die globalen Energiepreise im Zuge des anhaltenden Nahostkonflikts unterstützt bleiben würden, hätten die Sorgen über Indiens Finanzmärkte zugenommen, begleitet von einigen Kapitalabflüssen aus dem Ausland und einer Abwertung der Rupie. Auch der Inflationsdruck in Indien sei mit den steigenden Rohstoffpreisen gestiegen. Zudem hätten indische Entscheidungsträger zuletzt signalisiert, dass sie weitere Maßnahmen zur Stützung der Rupie ergreifen könnten. Vor diesem Hintergrund dürfte die RBI angesichts der makroökonomischen Unsicherheiten zwar vorerst einen abwartenden Kurs beibehalten, auf der Sitzung aber wahrscheinlich die Möglichkeit von Zinserhöhungen in den kommenden Monaten erörtern. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de