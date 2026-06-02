Die Pkw-Marke MG Motor des chinesischen SAIC-Konzerns will im Nordwesten Spaniens ihre erste Fabrik in der EU errichten. Die Investition von rund 200 Millionen Euro soll ein Meilenstein der Wachstumsstrategie "in Europa, für Europa" von MG werden. Mit dem Vorhaben, das zunächst von der galizischen Regionalregierung angekündigt und nun von MG Motor bestätigt wurde, will somit ein weiterer chinesischer Hersteller seine Autos in Spanien bzw. der EU ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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