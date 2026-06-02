Hamburg (ots) -Die richtigen Stilmittel kennen und wirksam einsetzen. Floskeln erkennen und streichen. Die richtige Struktur finden.PR-Verantwortliche werden häufig gebeten, kurze Reden zu schreiben, die andere halten. Wie baue ich eine prägnante Rede ohne Floskeln auf? Wie schaffe ich es, dass derjenige, der die Rede halten wird, das Publikum für sich gewinnen kann? Vera Klopprogge macht Sie in diesem Webinar vertraut mit den Grundlagen des Redenschreibens.Recherche, rhetorische Stilmittel und Storytelling für RedenAnlässe für kurze Reden gibt es viele: Das Firmenjubiläum naht, bei einer Eröffnung soll der Geschäftsführer ein Grußwort sprechen oder Ihre Chefin möchte in einer Videobotschaft Azubis zur bestandenen Prüfung gratulieren. Häufig schreiben PR-Verantwortliche diese Reden für andere.In diesem Webinar erarbeiten wir die Struktur von kurzen Reden und wie Sie welche Stilmittel zielgerichtet einsetzen. Sie werden fit im Storytelling und lernen, wie Sie auf garantiert langweilige Floskeln verzichten. Sie erhalten praxiserprobte Tipps und Tricks, die Sie direkt anwenden können. Eine Diskussion um die Verwendung von KI und wie sie uns beim Redenschreiben unterstützen kann, rundet dieses Webinar ab.Programm:- Recherche zum Anlass- Für andere die richtigen Worte finden- Aufbau einer kurzen Rede- Rhetorische Stilmittel und Storytelling für unterhaltsame Grußworte- Wie KI das Redenschreiben verändert- Checkliste für die nächste Rede- Inspiration anhand von PraxisbeispielenAlle Teilnehmenden haben die Möglichkeit, individuelle Fragen an die Referentin zu stellen. Zusätzlich erhalten sie nach Abschluss des Webinars die verwendeten Präsentationsfolien als Skript.Das Webinar richtet sich an Pressesprecherinnen und -referenten in der internen und externen Kommunikation von Unternehmen, Verbänden und Organisationen. Mitarbeitende aus Kommunikationsberatungen und alle, die sich mit der Aufgabe des Redenschreibens vertraut machen möchten.Unsere Expertin Vera Klopprogge (https://www.klopprogge-kommunikation.de/) hat über 15 Jahre Berufserfahrung in PR und Marketing, unter anderem als Leiterin Corporate Communications bei Forschungseinrichtungen und Universitäten und als Leiterin Marketing bei der Gebäudetechniksparte von Siemens. Seit 2012 gibt die studierte Germanistin und Kommunikationswissenschaftlerin ihr Know-how in Workshops und Vorträgen weiter. Mitte 2023 hat sie ihre Leidenschaft - ihr Wissen aus der Praxis weiterzugeben - zu ihrem Vollzeitjob gemacht und ist mit Vera Klopprogge Kommunikation & Training selbständig.Key Facts- Termin: Donnerstag, 11. Juni 2026, 15:00 - 16:30 Uhr- Teilnahmegebühr: Standardticket 115 Euro zzgl. MwSt. / 136,85 Euro inkl. MwSt. oder Buddyticket (erhältlich ab 2 Teilnehmenden): 92 Euro zzgl. MwSt. / 109,48 Euro inkl. MwSt.- Zur Anmeldung (https://www.eventbrite.de/e/worte-die-in-erinnerung-bleiben-einfuhrung-ins-redenschreiben-registrierung-1983267348026)- Mindestgruppengröße: 10 Teilnehmende- Stornierung: kostenfrei möglich bis 7 Tage vor dem DurchführungsterminPressekontakt:Marcus HeumannLeiter dpa-AkademieTelefon: +49 040 4113 32845E-Mail: akademie@dpa.comOriginal-Content von: dpa-Akademie, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166760/6286717