Der Blick auf die Pariser Kurstafeln ließ so manchen Value-Anleger heute ungläubig die Brille zurechtrücken. Mit einem Satz von stolzen +8% katapultierte sich die totgesagte Aktie Atos aus der Lethargie der vergangenen Handelswochen. Nach Monaten, in denen das Papier wie ein Stein zu Boden sank, wittern Anleger plötzlich wieder eine charttechnische Gegenbewegung. Doch handelt es sich hierbei um das nachhaltige Fundament einer Wiederauferstehung oder ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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