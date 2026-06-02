© Foto: Vladimir Borovic - Adobe StockTrotz überzeugender Studiendaten zu Obefazimod brechen die Aktien von Abivax ein. Ein Sicherheitsaspekt überschattet die Übernahmefantasien.Die Aktie des französischen Biotech-Unternehmens Abivax ist am Dienstag zeitweise um mehr als 30 Prozent eingebrochen. Auslöser waren laut CNBC neue Studiendaten zum Hoffnungsträger Obefazimod, einem Medikament zur Behandlung von Colitis ulcerosa, einer chronisch-entzündlichen Erkrankung des Dickdarms. Dabei erreichte die Therapie die zentralen Ziele der Untersuchung. In der über 44 Wochen laufenden Erhaltungsstudie zeigte das Medikament eine klinisch relevante Wirksamkeit. Zudem lag die Remissionsrate bei beiden getesteten Dosierungen bei rund 40 …Den vollständigen Artikel lesen
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