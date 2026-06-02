Artificial Labs, der in London ansässige Anbieter von digitaler Broker- und Underwritig-Technologie für die Spezial- und Gewerbeversicherung, hat den ehemaligen HDI-Deutschlandchef zum Head of Europe ernannt. Er soll die Expansion des Unternehmens in Kontinentaleuropa leiten. Christopher Lohmann, ehemaliger CEO der HDI Deutschland, startet als Head of Europe bei Artificial Labs. Das Unternehmen sitzt in London und ist auf digitale Underwriting-Lösungen spezialisiert. Den vollständigen Artikel lesen ...
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