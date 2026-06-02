Jan-Oliver Thofern, CEO von Reinsurance Solutions Deutschland und Chairman des Country Boards von Aon Deutschland, tritt nach über 30 Jahren bei Aon ab Januar 2027 seinen Ruhestand an. Seine Nachfolge werde in einem bereits gestarteten strukturierten Prozess bestimmt und bekannt gegeben, teilt Aon mit. Wie das globale Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen Aon bekannt gegeben hat, scheidet Jan-Oliver Thofern, der langjährige Aon-Manager, zum 01.01.2027 aus dem Unternehmen aus. Der Chief Executive ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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