Die jüngsten Absatzzahlen für Mai könnten der erste Hinweis auf eine Trendwende im operativen Geschäft bei BYD sein. Zum ersten Mal nach acht Monaten rückläufigen Verkaufszahlen gelang endlich ein Wachstum gegenüber dem Vorjahresmonat. Im Mai verkaufte BYD nach eigenen Angaben weltweit 383.453 Fahrzeuge. Damit erzielte man ein Plus von 0,26 % gegenüber dem Vorjahr. Damit fällt das Absatzwachstum zwar äußerst gering aus, doch die Marktteilnehmer freut es. Denn die Entwicklung gilt als wichtiges Signal für Investoren, da sie das Ende einer ungewöhlich langen Phase seinkender Verkäufe markieren könnte.
Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info
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