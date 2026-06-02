Kopenhagen, Dänemark (ots) -Am 3. Juni feiert die Welt den UN-Weltfahrradtag und würdigt das Fahrrad als nachhaltige und zugängliche Fortbewegungsart. Dänemark lebt diese Vision täglich: Hier ist das Radfahren tief in Kultur und Alltag verankert. Anlässlich dieses Aktionstages lädt VisitDenmark internationale Reisende ein, Dänemarks einzigartige Fahrradkultur hautnah zu erleben - durch die Initiative Danish Wheelness, die Radfahren, Wohlbefinden und lokales Alltagsleben miteinander verbindet.Nach der kürzlichen Einführung von Danish Wheelness, Dänemark durch Radfahren, Wohlbefinden und das lokale Alltagsleben zu erleben, ermutigt VisitDenmark Besucher nun, das Konzept in der Praxis zu erkunden, indem sie das Land auf zwei Rädern entdecken.Mit rund 2,2 Millionen täglichen Radfahrten im ganzen Land ist Radfahren ist ein zentraler Bestandteil der dänischen Kultur. Allein in Kopenhagen pendeln rund 45 % der Einwohner mit dem Fahrrad, was zeigt, wie sehr das Radfahren in den Alltag integriert ist.Fahrradfahren ist mehr als nur eine praktische Fortbewegung, sondern spielt eine Schlüsselrolle für Lebensqualität, Gesundheit und soziale Kontakte. Mit über 16.000 Kilometern ausgeschilderter Routen im ganzen Land bietet Dänemark leicht zugängliche und vielfältige Möglichkeiten, das Land in gemächlichem Tempo zu erkunden - von Stadtrundfahrten in Kopenhagen über Küstenrouten bis hin zu Inselhopping und Ausflügen ins Grüne.Über den Transport hinaus spielt das Radfahren eine bedeutende Rolle bei der Förderung der körperlichen und geistigen Gesundheit und trägt zu der hohen Lebensqualität bei, für die Dänemark bekannt ist. Für Bente Klarlund Pedersen, Ärztin und Professorin für Integrative Medizin, ist der positive Effekt auf die psychische Gesundheit auch physiologisch erklärbar: "Wenn man Fahrrad fährt und in die Pedale tritt, wandeln die Muskeln stressbedingte Stoffe in eine harmlose Form um, die das Gehirn nicht beeinflussen kann. In diesem Sinne kann Radfahren positive Effekte auf die mentale Gesundheit haben."Großveranstaltungen wie der Copenhagen Sprint (https://copenhagensprint.com/) am 13. und 14. Juni - der voraussichtlich mehr als 250.000 Zuschauer anziehen wird - unterstreichen Dänemarks starke Fahrradkultur zusätzlich. Das Rennen lockt Elitefahrer in die Hauptstadt und verwandelt die Stadt in ein großes Fahrradfest, das Besuchern die einmalige Gelegenheit bietet, die Atmosphäre einer der weltweit führenden Fahrradstädte zu erleben."Dänemark bietet eine große Auswahl an Radrouten und Veranstaltungen, die es zu entdecken gilt. Der Copenhagen Sprint ist ein großartiges Beispiel dafür, wie das Radfahren Menschen zusammenbringt - unterstützt durch eine starke Infrastruktur und eine langjährige Fahrradkultur", sagt Line Nøhr Kobzili von VisitDenmark.Vom Radfahren in der Stadt bis hin zu anspruchsvollen Routen quer durch DänemarkWährend der Copenhagen Sprint eine einzigartige Gelegenheit bietet, Dänemarks Radsportkultur in der Hauptstadt zu erleben, können Besucher ihren Aufenthalt problemlos verlängern und das Land jenseits der Stadt erkunden.In ganz Dänemark reichen die Radwege von entspannten, landschaftlich reizvollen Touren bis hin zu anspruchsvolleren Herausforderungen. Zu den Highlights gehören:- Bornholms härtester Anstieg (50 km), bei dem Radfahrer eine der anspruchsvollsten Routen Dänemarks in Angriff nehmen können - einschließlich eines intensiven Anstiegs von der Hafenstadt Vang zum Hammer-Leuchtturm in der Nähe der historischen Ruinen von Hammershus- Die Ørnbjergruten (34 km) im Nationalpark Mols Bjerge, die hügelige, von der Eiszeit geprägte Landschaften, Seen und historische Sehenswürdigkeiten in einem der landschaftlich reizvollsten Naturgebiete Dänemarks bietet- Die Fjordroute (275 km) eine Fernreise durch Fjorde, Stätten des Wikingererbes, Küstenlandschaften und kleine Dörfer, die Natur, Kultur und lokale Erlebnisse auf dem Weg miteinander verbindet- Sønderjylland von Küste zu Küste (236 km) bietet die Möglichkeit, das Land von der Nordsee bis zur Ostsee zu durchqueren, vorbei an historischen Städten, Burgen und abwechslungsreichen LandschaftenDänemark auf zwei Rädern erlebenMit Danish Wheelness lädt VisitDenmark Reisende dazu ein, das Land wie ein Einheimischer zu erleben - indem sie aktive Fortbewegung mit Natur, Kultur und Alltag verbinden. Ob bei der Erkundung Kopenhagens mit dem Fahrrad, beim Radfahren entlang malerischer Küsten oder beim Entdecken kleinerer Städte und Landschaften: Besucher können eine aktive Art des Reisen erleben, die zudem entspannt.Weiterführende InformationenVisitDenmark hat einen Konzeptfilm (http://www.youtube.com/watch?v=nN7K0M_tMNQ) entwickelt, der den dänischen Fahrrad-Lifestyle präsentiert - er steht für redaktionelle Zwecke zur Verfügung und bietet eine visuelle Einführung in Danish Wheelness.Erfahren Sie mehr unter: www.visitdenmark.com/press/danish-wheelness und www.visitdenmark.com/danishwheelnessFakten und Zahlen- Danish Wheelness ist eine eingetragene Marke- Dänemark bietet mehr als 16.000 km Radwege- Rund 45 % der Einwohner Kopenhagens pendeln mit dem Fahrrad- Der Copenhagen Sprint findet vom 13. bis 14. Juni statt und zieht mehr als 250.000 Zuschauer anÜber VisitDenmarkVisitDenmark ist die offizielle Tourismusorganisation Dänemarks. Sie setzt sich dafür ein, Dänemark als nachhaltiges, inspirierendes und sinnstiftendes Reiseziel zu positionieren.Pressekontakt:FleishmanHillard GermanySpeicherstraße 57-5960327 Frankfurt am MainE-Mail: eva.contzen@omc.comMobil: +49 172 540 1019Original-Content von: VisitDenmark, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182186/6286774