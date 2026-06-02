DJ AUKTION/Hohe Nachfrage für Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit Juni 2028

DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Dienstag Bundesschatzanweisungen mit einer Laufzeit bis Juni 2028 im Auktionsverfahren platziert.

Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 12. Mai:

=== Emission 2,50-prozentige Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit 14. Juni 2028 Volumen 5 Mrd EUR Bietungsvolumen 6,100 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 3,857 Mrd EUR Marktpflegequote 1,143 Mrd EUR Zeichnungsquote 1,6 (1,4) Durchschnittsrend. 2,59% (2,70%) Wertstellung 4. Juni 2026 ===

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June 02, 2026 06:05 ET (10:05 GMT)

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