Mainz (ots) -Das Internet wird mit künstlich erzeugten, oft falschen Informationen geflutet. Bots und KI produzieren Texte, Bilder und Interaktionen, die den Wirklichkeitsraum scheinbar überzeugend abbilden - jedoch nur bis zu einem gewissen Punkt. Je größer ihr Anteil wird, desto mehr verlieren Informationen an Qualität. Am Ende steht der vollständige Schwund von verlässlicher Information - so die "Dead Internet Theory". Stephanie Rohde diskutiert mit ihren Gästen im "NANO Talk" auf der phil.Cologne über den "Kollaps des Wissens". Die Sendung ist am Donnerstag, 11. Juni 2026, ab 21.00 Uhr, in 3sat zu sehen und anschließend in der 3satMediathek verfügbar.Die Qualität von Informationen lässt sich immer schwerer bestimmen. Eine Unterscheidung zwischen richtig und falsch wird in einem Meer künstlich erzeugter Inhalte zunehmend unmöglich. Wie verhalten wir uns, wenn das Internet nur noch ein bis zur Unkenntlichkeit verrauschtes Abbild unserer Wirklichkeit liefert?In digitalen Öffentlichkeiten wird der Wahrheitsgehalt von Informationen häufig nicht direkt geprüft, sondern an indirekten Parametern festgemacht: an Sichtbarkeit, algorithmischer Gewichtung und sozialer Bestätigung. Wie kann der Mensch unter Bedingungen von Überfluss, Automatisierung und strategischer Manipulation noch zu verlässlichen Urteilen gelangen? Darüber diskutiert Stephanie Rohde im "NANO Talk" auf der phil.Cologne unter anderem mit Martin Andree, Medienwissenschaftler an der Universität zu Köln, und Anna-Verena Nosthoff, Juniorprofessorin für Ethik der Digitalisierung an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Annette Reichert, ZDF-Kommunikation, per E-Mail unter reichert.a@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/nanodokuundnanotalk?) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- Im 3sat-Pressetreff finden Sie ergänzend die Pressemappe (https://pressetreff.3sat.de/programm/dossier/nano-talk-kollaps-des-wissens).3sat - Das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation/3sat PresseTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12108Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/6286791