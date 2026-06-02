Die Konjunktur lahmt, doch eine exklusive Auswahl deutscher Nebenwerte eilt von Rekord zu Rekord. Das Hamburger Analysehaus Warburg Research sieht bei fünf Titeln für den Juni jetzt massive Kurschancen. Das Hamburger Analysehaus Warburg Research setzt bei der Suche nach Rendite weiterhin auf eine fokussierte Auswahl deutscher Aktien. Wie aus der aktuellen Favoritenliste für den Juni hervorgeht, setzt die Investmentboutique im aktuellen Marktumfeld auf fünf ausgewählte Werte aus dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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