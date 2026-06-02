Scania wird 70 Millionen Euro in sein französisches Werk in Angers investieren, um dort künftig auch Elektro-Lkw bauen zu können. Außerdem kündigt der schwedische Hersteller seine erste Batterie-betriebene Doppelkabine für Rettungsfahrzeuge an - sie firmiert unter dem Namen Scania CP31L. Zunächst nach Angers im Westen Frankreichs: Scania kündigt an, dort 70 Millionen Euro in die Erweiterung der bestehenden Anlage und in die Umrüstung der Montagelinien ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net