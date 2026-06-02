Hamburg (ots) -- Erneut Rekordergebnis im Vertrieb- Beitragseinnahmen steigen auf 7,2 Milliarden Euro (+3,1 Prozent)- Mittelzufluss erhöht sich ebenfalls um 3 Prozent auf 7,4 Milliarden Euro- Deutliche Verbesserung der Profitabilität in Komposit im Inland (CR 91,1 Prozent)Das Rekordergebnis des Vertriebes im Jahr 2024 wurde nochmals übertroffen. Der Jahresbeitrag lag 2025 bei 405 Millionen Euro (Vorjahr: 393 Millionen Euro), damit wurde erstmals in der Geschichte der SIGNAL IDUNA Gruppe ein Neugeschäftsbeitrag von mehr als 400 Millionen Euro erzielt.Die SIGNAL IDUNA Gruppe hat sich im Geschäftsjahr 2025 trotz eines weiterhin anspruchsvollen wirtschaftlichen Umfelds stabil entwickelt. Die gebuchten Bruttobeiträge stiegen um 3,1 Prozent auf 7,2 Milliarden Euro (Vorjahr: 7,0 Milliarden Euro).Der Schadenaufwand lag mit rund 6,25 Milliarden Euro leicht unter dem Vorjahresniveau (6,26 Milliarden Euro) und auch leicht über dem Planwert von 6,14 Milliarden Euro (+ 2,0 Prozent).Das Gesamtergebnis der Gruppe belief sich auf 537,5 Millionen Euro (Vorjahr: 553,7 Millionen Euro)."In einem unverändert anspruchsvollen Marktumfeld haben wir unseren Wachstumskurs fortgesetzt und gleichzeitig unsere Ergebnisqualität stabilisiert. Besonders erfreulich ist die deutliche Verbesserung der Profitabilität im Kompositgeschäft", sagte Torsten Uhlig anlässlich der Bilanzpressekonferenz der SIGNAL IDUNA Gruppe am 2. Juni 2026 Hamburg. "2025 war ein gutes Geschäftsjahr für die SIGNAL IDUNA Gruppe, wir liegen mit der Entwicklung genau im Plan".Die Nettoerträge aus Kapitalanlagen der inländischen Versicherungsunternehmen lagen mit 1,55 Milliarden Euro leicht unter dem hohen Vorjahresniveau. Insgesamt verwaltet die SIGNAL IDUNA Gruppe Kapitalanlagen und Assets under Management in Höhe von rund 113,9 Milliarden Euro (Vorjahr: 109,0 Milliarden Euro).Für SIGNAL IDUNA waren zum Jahresende 2025 über 11.000 Mitarbeitende (+1,5 Prozent) tätig. Darin enthalten sind rund 2.800 selbstständige Außendienstpartnerinnen und Außendienstpartner sowie 372 Auszubildende.Im ersten Quartal 2026 stiegen die Beitragseinnahmen mit 2,41 Milliarden Euro deutlich. Das ist gegenüber dem Vorjahresquartal eine Steigerung von 7,6 Prozent.KrankenversicherungIn der Krankenversicherung stiegen die gebuchten Bruttobeiträge gegenüber dem Vorjahr um 1,7 Prozent auf 3,44 Milliarden Euro. Die Steigerung der Bruttobeiträge lag im Jahr 2025 bei der SIGNAL IDUNA Krankenversicherung a. G. bei 56,8 Millionen Euro.Insgesamt stiegen die Brutto-Aufwendungen für Versicherungsfälle auf3,2 Milliarden Euro.Die Nettoverzinsung in der Krankenversicherung betrug 3,1 Prozent.Der Rohüberschuss ist 2025 aufgrund hoher Leistungsaufwendungen mit 290,2 Millionen Euro niedriger ausgefallen als im Vorjahr (326,2 Millionen Euro).Der Kundenbestand in der Vollversicherung ist erfreulicherweise leicht um 0,6 Prozent gestiegen. Dies ist insbesondere einem sehr guten Neugeschäftszugang Ende 2025 geschuldet. Das Neugeschäft wuchs um über 27.000 Personen (11,4 Prozent).In der Zusatzversicherung lag der Gesamtbestand mit 1,81 Millionen Personen in etwa auf dem Vorjahresniveau. Der Bestand in der betrieblichen Krankenversicherung stieg um über 31 Prozent.Zum 1. Januar 2026 wurde für rund 600.000 Personen in der Vollversicherung (einschließlich der Beihilfetarife) eine hohe Beitragsanpassung vorgenommen. In der Zusatzversicherung waren 1,2 Millionen Personen betroffen. Die hohe Beitragsanpassung in der Vollversicherung relativiert sich jedoch bei Betrachtung des Zweijahreszeitraums: Nach einer nur sehr geringen Anpassung in 2025 liegt der Durchschnitt über beide Jahre bei circa zehn Prozent pro Jahr. Im gleichen Zeitraum waren am Markt teils in beiden Jahren hohe Anpassungen zu beobachten.KompositversicherungDie Komposit-Versicherung wuchs im Jahr 2025 um 5,9 Prozent (In- und Ausland). Wachstumstreiber im Inland war die Kraftfahrtversicherung (+12,1 Prozent). Die Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung legte um 9,6 Prozent zu und die sonstigen Kraftfahrtversicherungen um 15,6 Prozent.Die Aufwendungen für Versicherungsfälle sanken insgesamt (Inland) um 6,6 Prozent auf 1,24 Milliarden Euro aufgrund konsequenter Sanierungs- und Schadensteuerungsmaßnahmen. Die Schadenkostenquote (Combined Ratio) reduzierte sich gegenüber dem Vorjahreswert (98,7 Prozent) deutlich auf 91,1 Prozent. Dabei ist insbesondere der Turnaround in der inländischen Kraftfahrtversicherung auf eine Schaden-Kosten-Quote von 84,5 Prozent (Vorjahr: 102,5 Prozent) gelungen.Die Nettoverzinsung der Kapitalanlagen belief sich auf 2,9 Prozent.2025 schlugen Unwetter mit Schadenaufwendungen von insgesamt rund 31 Millionen Euro zu Buche: ein deutlicher Rückgang, verglichen mit 2024.LebensversicherungDie gebuchten Bruttobeiträge aller Lebensversicherungsgesellschaften (inklusive Ausland) stiegen 2025 um 2,2 Prozent auf 1,45 Milliarden Euro. Die gebuchten laufenden Bruttobeiträge wuchsen um 1,7 Prozent auf 1,31 Milliarden Euro.Die SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a. G. verzeichnete 2025 im Neugeschäft, gemessen in laufendem Beitrag, gegenüber dem Vorjahr einen planmäßigen Rückgang um 1,2 Millionen Euro bzw. 3,8 Prozent auf 29,7 Millionen Euro. Gleichzeitig erzielte die im Jahr 2022 gegründete SIGNAL IDUNA Lebensversicherung AG 2025 ein Neugeschäft, gemessen in laufendem Beitrag, in Höhe von 78,8 Millionen Euro. Damit lag es um 2,6 Millionen Euro bzw. um 3,4 Prozent über dem Vorjahr. Insgesamt stieg das Neugeschäft, gemessen in laufendem Beitrag, der beiden Gesellschaften, somit um 1,4 Millionen Euro bzw. 1,3 Prozent.Die gebuchten Bruttobeiträge der SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a. G. fielen 2025 um 57,9 Millionen Euro bzw. 6,1 Prozent auf 891,6 Millionen Euro. Die SIGNAL IDUNA Lebensversicherung AG steigerte 2025 hingegen ihre gebuchten Bruttobeiträge um 76,3 Millionen Euro bzw. um 41,8 Prozent auf 258,7 Millionen Euro. Insgesamt stiegen die gebuchten Bruttobeiträge beider Gesellschaften um 18,3 Millionen Euro bzw. 1,6 Prozent, während der Markt um 5,4 Prozent anstieg.Die Nettoverzinsung der Kapitalanlagen belief sich bei der SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a. G. auf 2,3 Prozent, bei der SIGNAL IDUNA Lebensversicherung AG auf 2,6 Prozent.Der Rohüberschuss der SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a. G. ist gegenüber dem Vorjahr um 13,7 Millionen Euro bzw. 7,4 Prozent auf 198,5 Millionen Euro gestiegen. Von diesem Überschuss wurden 97,5 Prozent (Vorjahr: 98,4 Prozent) für die Zuführung zur Rückstellung für Beitragsrückerstattung (RfB) und für die Direktgutschrift an die Kunden verwendet. Die Kapitalanlagen sanken um 2,0 Prozent auf 18,8 Milliarden Euro.Der Rohüberschuss der SIGNAL IDUNA Lebensversicherung AG betrug 2025 -13,8 Millionen Euro (Vorjahr: -37,2 Millionen Euro). Wesentlich dafür ist der Vorfinanzierungseffekt der Abschlusskosten der noch jungen Gesellschaft. Im Geschäftsjahr erfolgten eine Zuführung zur RfB in Höhe von 1,0 Millionen Euro sowie Direktgutschriften in Höhe von 32,3 Millionen Euro.Die gebuchten Bruttobeiträge der SIGNAL IDUNA Pensionskasse AG gingen 2025 um 3,2 Prozent auf 94,7 Millionen Euro zurück (Vorjahr: 97,8 Millionen Euro). Das Neugeschäft, gemessen in laufendem Beitrag, sank um 0,5 Prozent auf 7,5 Millionen Euro (Vorjahr: 7,6 Millionen Euro). Der Marktanteil im Neugeschäft gegen laufenden Beitrag sank auf 22,5 Prozent.Pressekontakt:Edzard BennmannTel.: (0231) 1 35 35 39mobil: 0172 - 260 24 33E-Mail: edzard.bennmann@signal-iduna.deOriginal-Content von: SIGNAL IDUNA Gruppe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/42854/6286817