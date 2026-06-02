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Dow Jones News
02.06.2026 13:03 Uhr
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PTA-Adhoc: DO & CO Aktiengesellschaft: Vorstand schlägt der ordentlichen Hauptversammlung eine Dividende von EUR 2,50 je Aktie vor

DJ PTA-Adhoc: DO & CO Aktiengesellschaft: Vorstand schlägt der ordentlichen Hauptversammlung eine Dividende von EUR 2,50 je Aktie vor

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

DO & CO Aktiengesellschaft: Vorstand schlägt der ordentlichen Hauptversammlung eine Dividende von EUR 2,50 je Aktie vor

Wien (pta000/02.06.2026/12:30 UTC+2)

Ad-hoc: DO & CO Aktiengesellschaft: Vorstand schlägt der ordentlichen Hauptversammlung eine Dividende von EUR 2,50 je Aktie vor

Wien, am 2. Juli .2026

Der Vorstand der DO & CO Aktiengesellschaft hat heute entschieden, der ordentlichen Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2025/2026 eine Dividende in Höhe von EUR 2,50 je Aktie vorzuschlagen (Geschäftsjahr 2024/2025: EUR 2,00 je Aktie).

Die 28. ordentliche Hauptversammlung der DO & CO Aktiengesellschaft findet am 23. Juli 2026 statt.

(Ende)

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Aussender:      DO & CO Aktiengesellschaft 
           Stephansplatz 12 
           1010 Wien 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Mag. Bettina Höfinger 
Tel.:         +43 664 80 777 1157 
E-Mail:        bettina.hoefinger@doco.com 
Website:       www.doco.com 
ISIN(s):       AT0000818802 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel); Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart, 
           Tradegate BSX 
Weitere        London, Istanbul 
Handelsplätze:

[ source: https://www.pressetext.com/news/1780396200635 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

June 02, 2026 06:30 ET (10:30 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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