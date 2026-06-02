DJ PTA-Adhoc: DO & CO Aktiengesellschaft: Vorstand schlägt der ordentlichen Hauptversammlung eine Dividende von EUR 2,50 je Aktie vor
Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR
DO & CO Aktiengesellschaft: Vorstand schlägt der ordentlichen Hauptversammlung eine Dividende von EUR 2,50 je Aktie vor
Wien (pta000/02.06.2026/12:30 UTC+2)
Ad-hoc: DO & CO Aktiengesellschaft: Vorstand schlägt der ordentlichen Hauptversammlung eine Dividende von EUR 2,50 je Aktie vor
Wien, am 2. Juli .2026
Der Vorstand der DO & CO Aktiengesellschaft hat heute entschieden, der ordentlichen Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2025/2026 eine Dividende in Höhe von EUR 2,50 je Aktie vorzuschlagen (Geschäftsjahr 2024/2025: EUR 2,00 je Aktie).
Die 28. ordentliche Hauptversammlung der DO & CO Aktiengesellschaft findet am 23. Juli 2026 statt.
(Ende)
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June 02, 2026 06:30 ET (10:30 GMT)