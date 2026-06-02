Vor diesem Hintergrund veranstaltet mwb research am 08.06.2026 um 10:00 CEST einen Online-Roundtable mit Dr. Stefan Glombitza (CEO), Enno Spillner (CFO), Nicola Mikulcik (CBO) und Dr. Andreas Seidl (CSO). Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online in deutscher Sprache statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2026-06-08-10-00/FYB-GR zur Verfügung gestellt.
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