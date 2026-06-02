Das Startup Rock Zero ist gerade dabei, einen neuen Prozess zur Lithium-Produktion zu kommerzialisieren. Dabei sollen die Kosten und der Ausstoß von Emissionen deutlich geringer ausfallen. Forschende glauben, einen besseren Weg zur Gewinnung von Lithium gefunden zu haben. Das Grundmaterial für Lithium-Ionen-Batterien, ohne das die meisten Elektrofahrzeuge und Energiespeichersysteme nicht arbeiten könnten, wird derzeit weder besonders umweltfreundlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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