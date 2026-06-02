© Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Avishek DasHims & Hers kauft sich mit Eucalyptus in neue Märkte ein - der Milliarden-Deal schürt Fantasie für den nächsten Wachstumsschub.Hims & Hers Health hat die Übernahme von Eucalyptus abgeschlossen und damit seine Verbrauchergesundheitsplattform in Australien, Kanada, Deutschland und anderen internationalen Märkten ausgebaut, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Das Unternehmen erklärte, dass durch den Deal die Eucalyptus-Marken Juniper, Pilot, Kin und Software ins Portfolio aufgenommen werden und Hims & Hers seine Reichweite in den Bereichen Gewichtsmanagement und anderen Bereichen der Primärversorgung deutlich ausbauen kann. Hims & Hers erklärte, die Übernahme markiere ihren Markteintritt …Den vollständigen Artikel lesen
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