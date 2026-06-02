Hannover/Berlin (ots) -Viele Sprachen, ein Ziel: Die Weltleitmesse INTERSCHUTZ in Hannover bietet die optimale Gelegenheit zur internationalen Zusammenarbeit der Feuerwehrverbände. Der Deutsche Feuerwehrverband (DFV) nutzt dies nicht nur zur Netzwerkarbeit auf dem Gemeinschaftsstand (Halle 27, Stand D46), sondern hat auch mehrere Gremientagungen mit grenzübergreifendem Fokus initiiert.Zum ersten Mal seit seiner Gründung vor einem Jahr in Berlin tagte der Verband der Feuerwehren der Europäischen Union (European Firefighters' Association - EUFFAS). "Die Tagung zeigte die Vielfalt an Themen und Schwerpunkten, die es bei den einzelnen Mitgliedern gibt - aber auch die gemeinsamen Ziele der Verbesserung der Arbeit der Feuerwehrangehörigen in der ganzen Europäischen Union", resümiert DFV-Präsident Karl-Heinz Banse, der auch EUFFAS-Präsident ist."Das deutsche Feuerwehrwesen hat viele Lösungen, die auch in anderen Ländern interessant sind - so kommt es immer wieder zum gegenseitigen Austausch", berichtet DFV-Vizepräsident Dr. Christoph Weltecke von der Delegiertenversammlung des Weltfeuerwehrverbandes CTIF. Weltecke ist im DFV-Präsidium für den Bereich "Internationales" zuständig und nahm als Delegierter an der Versammlung teil. Zudem leitet im CTIF die Kommission "Freiwillige Feuerwehren".Auf dem DFV-Gemeinschaftsstand gibt es in der ganzen INTERSCHUTZ-Woche nicht nur unterschiedliche Dialekte aus allen Ecken Deutschlands zu hören; auch Englisch und Französisch, Österreichisch, Slowenisch und weitere europäische Sprachen sind weit verbreitet! Vertreterinnen und Vertreter von CTIF und EUFFAS gehen in den Austausch mit interessierten Feuerwehrangehörigen. Ein besonderes Highlight am Stand ist ein Hubschraubersimulator: Normalerweise trainieren mit ihm französische Spezialisten an der Feuerwehrschule Marseille; nun können hier Messebesucher die Vegetationsbrandbekämpfung üben. "Europa bedeutet auch, voneinander zu lernen", betont DFV-Vizepräsident Weltecke.Informationen und Impressionen rund um den DFV-Gemeinschaftsstand auf der INTERSCHUTZ sowie das Vortragsprogramm stehen unter https://www.feuerwehrverband.de/veranstaltungen/interschutz/ online zur Verfügung.Pressekontakt:Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV)Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitSilvia OestreicherTelefon: 0170-4756672E-Mail: oestreicher@dfv.orgFacebook: www.facebook.de/112willkommenfeuerwehrverband.deOriginal-Content von: Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50093/6286880