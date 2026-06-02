Der KI-Boom könnte weit mehr Gewinner hervorbringen als nur Nvidia und andere Technologiekonzerne: Im Hintergrund profitieren zunehmend Industriemetalle wie Kupfer und Aluminium, die für Rechenzentren, Stromnetze und die Elektrifizierung unverzichtbar sind. Während die Nachfrage nach Metallen strukturell steigt, sorgen geopolitische Risiken gleichzeitig für neue Sorgen auf der Angebotsseite. Diese Kombination lässt bei vielen Analysten und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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