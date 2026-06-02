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Dow Jones News
02.06.2026 13:51 Uhr
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PTA-Adhoc: PORR AG: PORR AG beabsichtigt Zeichnung von UBM-Hybridkapital

DJ PTA-Adhoc: PORR AG: PORR AG beabsichtigt Zeichnung von UBM-Hybridkapital

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

PORR AG: PORR AG beabsichtigt Zeichnung von UBM-Hybridkapital

Wien (pta000/02.06.2026/13:15 UTC+2)

Die PORR AG (PORR) beabsichtigt, der UBM Development AG (UBM) Hybridkapital in Höhe von EUR 56,4 Mio. zur Verfügung zu stellen. Der Aufsichtsrat der PORR hat heute der geplanten Zeichnung des Hybridkapitals zugestimmt. Die Konditionen orientieren sich dabei an jenen marktüblichen Bedingungen, die die UBM im Rahmen des UBM Green Hybrid Bonds 2025 auch internationalen Investoren angeboten hat.

PORR und UBM verbindet eine jahrzehntelange Partnerschaft, der die operative Zusammenarbeit der beiden Unternehmen zugrunde liegt und in deren Rahmen laufend gegenseitige Projekte umgesetzt wurden und werden. Angesichts geänderter Marktbedingungen wird künftig die weitere Intensivierung dieser Partnerschaft angestrebt. Als Teil davon soll nunmehr auch die Zeichnung des Hybridkapitals erfolgen; ebenso soll die gemeinsame Beteiligung von PORR und UBM an der UBM Hotels Management GmbH strategisch neu ausgerichtet werden.

Für Rückfragen kontaktieren Sie bitte:

Karl-Heinz Strauss, CEO PORR AG Tel.: +43 (0)50 626-1001 E-Mail: comms@porr-group.com

Klemens Eiter, CFO PORR AG Tel.: +43 (0)50 626-1004 E-Mail: comms@porr-group.com

(Ende)

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Aussender:      PORR AG 
           Absberggasse 47 
           1100 Wien 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Mag. Ilona Radoczky 
Tel.:         +43 50 626-1546 
E-Mail:        investor.relations@porr.at 
Website:       www.porr-group.com 
ISIN(s):       AT0000609607 (Aktie) AT0000A39724 (Anleihe) XS2408013709 (Anleihe) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel); Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1780398900639 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

June 02, 2026 07:15 ET (11:15 GMT)

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