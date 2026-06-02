Die Abschaffung der 50+1-Regel hätte aus wirtschaftlicher und finanzieller Sicht massive Auswirkungen auf den deutschen Fußball. Wenn private Unternehmen oder externe Investoren die Mehrheit an einem Verein übernehmen dürften, würde sich das Bundesliga-Modell stark an kommerzieller ausgerichteten Ligen wie der englischen Premier League annähern. Das könnte die aktuellen strukturellen Beschränkungen der Bundesliga-Klubs abbauen, da transnationale Konzerne (TNCs) und internationale Investoren eher bereit wären, Geld anzulegen. Allerdings würde das Ende der Regel den Fokus zusätzlich von langfristiger finanzieller Stabilität auf schnelles Wachstum verschieben. Die Folge: Rückgang von Investitionen in jüngere, unerfahrenere Spieler.Die spürbarste Folge wäre wohl ein deutlicher Anstieg ausländischer Direktinvestitionen im deutschen Fußball. Aktuell schränkt die 50+1-Regel externe Investitionen ein. Transnationale Konzerne und internationale Investoren halten sich zurück, weil die Regel die mehrheitliche Übernahme und Kontrolle verbietet. Fällt diese Hürde, werden Bundesliga-Klubs für Investoren attraktiver. Das steigert sowohl den Wert der Vereine als auch den gesamten Geldfluss. Investoren zahlen im Regelfall gerne einen Aufpreis, wenn sie dafür die volle Entscheidungsgewalt im Klub haben. Das würde den Erfolg und das Wachstum der Liga ankurbeln und die internationale Wettbewerbsfähigkeit einzelner Klubs verbessern. Die Premier League zeigt die finanziellen Vorteile eines weniger regulierten Eigentumsmodells: 16 von 20 Vereinen sind dort mehrheitlich in der Hand ausländischer Unternehmen. Die Bundesliga erwirtschaftete in der Saison 2024/25 einen Umsatz von etwas über 5 Milliarden Euro, während die Premier League auf 7,2 Milliarden Euro kam. Mehr Geld im System bedeutet gleichzeitig zusätzliche Mittel für Transfers, globales Marketing, Infrastruktur und kommerziellen Ausbau deutscher Klubs. Das ließe die Einnahmen der Liga steigern und die finanzielle Lücke zur englischen Premier League verkleinern.Diesen potenziellen Vorteilen stehen jedoch erhebliche Risiken gegenüber. Die 50+1-Regel sollte Klubs ursprünglich vor rücksichtslosen Ausgaben, Überschuldung und vermeidbaren finanziellen Schieflagen schützen. Ohne diesen Schutz könnten Vereine anfälliger für wirtschaftliche Instabilität und riskante Finanzentscheidungen werden. Die finanziellen Probleme des französischen Klubs Lyon verdeutlichen das: Die Eigentümer überzogen ihr Budget massiv und gaben allein in der Sommerpause 145 Millionen Euro für Transfers aus. Das führte dazu, dass die französische Fußball-Aufsichtsbehörde den Verein 2024 mit einem vorläufigen Zwangsabstieg aus der Ligue 1 belegte. Ein Aus der 50+1-Regel führe dazu, dass kurzfristige Gewinne und schnelles Wachstum Vorrang vor langfristiger Nachhaltigkeit und Erfolg erhalten.Ein weiteres wirtschaftliches Risiko der Abschaffung ist die sinkende Bereitschaft, in junge Spieler zu investieren. Der Fokus würde sich stattdessen auf teure internationale Transfers verlagern, was den Stellenwert der Nachwuchsarbeit im deutschen Fußball schwächen würde. Wenn das deutsche System an das Modell der Premier League angepasst wird, schrumpfen die Einsatzchancen für junge Talente.Fazit: Aus finanzieller Sicht würde die Abschaffung der 50+1-Regel externe Investitionen und den Geldfluss erhöhen, was die internationale Wettbewerbsfähigkeit deutscher Klubs stärkt. Dem stehen jedoch handfeste Risiken gegenüber - allen voran eine höhere Anfälligkeit für finanzielle Instabilität und eine Vernachlässigung der Talentförderung.Gastbeitrag: Dieser Text stammt von Saffron Patel. Als Praktikantin von der Haberdashers' Girls' School aus England hat sie diese Woche unsere Redaktion verstärkt, den journalistischen Alltag hautnah miterlebt und diesen Beitrag eigenständig recherchiert und geschrieben.Disclaimer: Die Grafiken sind mithilfe von KI erstellt worden.