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Infosys baut strategische Zusammenarbeit mit der DNB Bank ASA aus und modernisiert Maßnahmen gegen Finanzkriminalität



02.06.2026 / 14:05 CET/CEST

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Mithilfe der NICE Actimize X-Sight-Plattform kombiniert die Systeme der DNB in einer datengesteuerten, cloudbasierten Plattform, um Finanzkriminalität zu bekämpfen BENGALURU, Indien, 2. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Infosys (NSE: INFY) (BSE: INFY) (NYSE: INFY), ein weltweit führender Anbieter von AI-first-Unternehmensberatung und Technologiedienstleistungen, erweitert seine strategische Zusammenarbeit mit der DNB Bank ASA (DNB), Norwegens größter Bank. Ziel der Kooperation ist es, die Maßnahmen der DNB zur Bekämpfung von Finanzkriminalität (FinCrime) mithilfe der NICE Actimize X-Sight Enterprise-Plattform zu modernisieren. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit unterstützt Infosys die DNB dabei, fragmentierte Altsysteme in eine einheitliche, intelligenzgesteuerte, Cloud-native Plattform umzuwandeln. Diese verbessert die Risikoerkenntnisse, erhöht die Erkennungsgenauigkeit und stärkt die Einhaltung von Vorschriften in verschiedenen Rechtsräumen. Als Systemintegrationspartner leitet Infosys gemeinsam mit der DNB deren durchgängige Modernisierung der FinCrime-Technologielandschaft. Dazu gehören auch der Entwurf der Unternehmensarchitektur, die Plattformintegration und die Datenmigration. Dabei werden wichtige Funktionen wie Kunden- und Zahlungsüberprüfung, Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden sowie Transaktions- und Betrugsüberwachung auf einer einzigen, skalierbaren SaaS-Plattform mit einheitlichem Fallmanagement für Unternehmen konsolidiert. Infosys nutzt seine Expertise bei der Transformation von Anti-FinCrime-Systemen und implementiert die NICE Actimize X-Sight-Plattform, ein sicheres und skalierbares System, das nahtlose Datenintegration, fortschrittliche Analysen und intelligente Automatisierung unterstützt. Infosys integriert die wichtigsten X-Sight Lösungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Betrug, um DNB einen ganzheitlichen Überblick über die Kundenrisiken zu verschaffen. Darüber hinaus erkennt X-Sight komplexe und sich weiterentwickelnder Finanzkriminalitätsmuster. Durch die Implementierung der KI-gestützten Funktionen der Plattform bietet Infosys hohen Mehrwert, ermöglicht fortschrittliche Automatisierung und legt die Grundlage für kontinuierliche Innovationen. Dazu gehören intelligente Orchestrierung und KI-gestützte Untersuchungen. Dies verbessert die Erkennungsgenauigkeit, beschleunigt aber gleichzeitig auch Untersuchungen, die auf Erkenntnissen basieren und schnellere Entscheidungen ermöglichen. Darüber hinaus verkürzt sich die Reaktionszeit der DNB im Hinblick auf regulatorische Anforderungen - und macht Kontrollen zukunftssicher, die die Finanzkriminalität bekämpfen. Elin Sandnes, COO und Group Executive Vice President Technology & Services bei DNB, erläutert, "Der Schutz unserer Kunden und der Integrität des Finanzsystems erfordert, dass wir die Messlatte bei der Erkennung und Untersuchung kontinuierlich höher legen. Durch die enge Zusammenarbeit mit Infosys und den Einsatz der X-Sight Enterprise-Plattform von NICE Actimize verbessern wir unsere Fähigkeit, komplexe Finanzkriminalität effektiver zu erkennen, zu untersuchen und zu verhindern. Gleichzeitig unterstützen wir so unsere langfristigen Ziele bei der digitalen Transformation. Außerdem lassen sich regulatorische Vorschriften besser einhalten." Craig Costigan, Chief Executive Officer bei NICE Actimize, erklärt, "Weltweit suchen Finanzinstitute nach intelligenteren, Cloud-nativen Ansätzen, um der sich weiterentwickelnden Finanzkriminalität entgegenzuwirken. Durch die Zusammenarbeit mit Infosys tragen die KI-gestützten Funktionen unserer X-Sight Enterprise-Plattform dazu bei, DNB und seine Kunden vor zunehmendem Betrug und Finanzkriminalität zu schützen. Gleichzeitig steigern wir auch die betriebliche Effizienz zu steigern und senken Kosten." Dennis Gada, Executive Vice President und Global Head of Banking & Financial Services bei Infosys, "Legacy-Systeme haben Mühe, mit der rasanten Entwicklung der Finanzkriminalität Schritt zu halten. Wir konsolidieren Funktionen, um Geldwäsche und Betrug auf einer KI-fähigen Unternehmens-Cloud-Plattform zu bekämpfen - und unterstützen so der DNB Bank ASA, von fragmentierten Kontrollen zu einem einheitlichen, intelligenzgesteuerten Betriebsmodell überzugehen. Dies ermöglicht es der Bank, Probleme früher zu erkennen, intelligenter zu ermitteln und über verschiedene Rechtsräume hinweg konsistenter zu reagieren. Dieses Modernisierungsprogramm stärkt unsere Rolle als strategischer Vorreiter bei Systemintegration und Transformation. Es ermöglicht außerdem, KI-Potenzial durch intelligente Abläufe zu nutzen, und zwar bei der Überwachung und Erkennung sowie Ermittlungen." About DNB Bank ASA DNB is Norway's largest financial services group and one of the largest in the Nordic region in terms of market capitalisation. The Group offers a full range of financial services, including loans, savings, advisory services, insurance and pension products for retail and corporate customers. DNB's mobile solutions, internet bank, customer service centres, real estate broking- and branch offices in Norway as well as international offices ensure that we are present where our customers are. We are a major operator in a number of industries, for which we also have a Nordic or international strategy. DNB is now much more than Norway's largest bank and a key business in the Norwegian economy. As Norway's largest bank we are also a leading technology company. About NICE Actimize As a global leader in artificial intelligence, platform services, and cloud solutions, NICE Actimize excels in preventing fraud, detecting financial crime, and supporting regulatory compliance. Over 1,000 organizations across more than 70 countries trust NICE Actimize to protect their institutions and safeguard assets throughout the entire customer lifecycle. With NICE Actimize, customers gain deeper insights and mitigate risks. Learn more at www.niceactimize.com . About NiCE NiCE (NASDAQ: NICE) is transforming the world with AI that puts people first. Our purpose-built AI-powered platforms automate engagements into proactive, safe, intelligent actions, empowering individuals and organizations to innovate and act, from interaction to resolution. Trusted by organizations throughout 150+ countries worldwide, NiCE's platforms are widely adopted across industries connecting people, systems, and workflows to work smarter at scale, elevating performance across the organization, delivering proven measurable outcomes. About Infosys Infosys is a global leader in AI first business consulting and technology services. Over 325,000 of our people work to amplify human potential and create the next opportunity for people, businesses, and communities. As navigators of enterprise transformation, we enable businesses in 63 countries to unlock AI value at scale. With over four decades of experience in managing the systems and workings of global enterprises, we accelerate business transformation through our AI-first value framework, deep domain expertise, and our unique ability to orchestrate innovations from our AI-native partner ecosystem. Infosys is counted among the world's Top 100 brands committed to being a well-governed, environmentally sustainable partner for our clients where deep talent expertise, in an inclusive workplace, help them navigate their next. Visit www.infosys.com to see how Infosys (NSE, BSE, NYSE: INFY) can help your enterprise navigate your next. Safe Harbor Certain statements in this release concerning our future growth prospects, or our future financial or operating performance, are forward-looking statements intended to qualify for the 'safe harbor' under the Private Securities Litigation Reform Act of 1995, which involve a number of risks and uncertainties that could cause actual results or outcomes to differ materially from those in such forward-looking statements. The risks and uncertainties relating to these statements include, but are not limited to, risks and uncertainties regarding the execution of our business strategy, increased competition for talent, our ability to attract and retain personnel, increase in wages, investments to reskill our employees, our ability to effectively implement a hybrid work model, economic uncertainties and geo-political situations, technological disruptions and innovations such as artificial intelligence ("AI"), generative AI, the complex and evolving regulatory landscape including immigration regulation changes, our ESG vision, our capital allocation policy and expectations concerning our market position, future operations, margins, profitability, liquidity, capital resources, our corporate actions including acquisitions, and cybersecurity matters. Important factors that may cause actual results or outcomes to differ from those implied by the forward-looking statements are discussed in more detail in our US Securities and Exchange Commission filings including our Annual Report on Form 20-F for the fiscal year ended March 31, 2025. These filings are available at www.sec.gov . Infosys may, from time to time, make additional written and oral forward-looking statements, including statements contained in the Company's filings with the Securities and Exchange Commission and our reports to shareholders. The Company does not undertake to update any forward-looking statements that may be made from time to time by or on behalf of the Company unless it is required by law. Logo: https://mma.prnewswire.com/media/633365/5460444/Infosys_Logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/infosys-baut-strategische-zusammenarbeit-mit-der-dnb-bank-asa-aus-und-modernisiert-maWnahmen-gegen-finanzkriminalitat-302788499.html



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