Die Tencent-Aktie befand sich seit Jahresbeginn im Rückwärtsgang. Doch am Dienstagvormittag gibt sie mit einem Kurssprung von +13% ein starkes Lebenszeichen von sich. Was gibt dem chinesischen Technologie- und Internetkonzern neuen Rückenwind und sollten Anleger wieder auf die Aktie setzen? Durchbruch bei KI-Kommerzialisierung Der Kursbeschleuniger des heutigen Tages ist ein Medienbericht, demzufolge Tencent kurz vor dem Durchbruch bei der Kommerzialisierung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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